Atlético fecha acordo de dois anos com Vargas, que chega a BH neste sábado

O Atlético fechou a contratação do atacante Eduardo Vargas, de 30 anos. O chileno chegará a Belo Horizonte neste sábado para fazer exames médico e, caso aprovado, assinará contrato por duas temporadas.

Segundo apurou o Superesportes, o Galo pagará cerca de 1,1 milhão de euros (R$ 7,3 milhões) ao Tigres, do México, pela liberação de Vargas. Como o chileno tinha contrato apenas até o fim do ano, os dirigentes mexicanos aceitaram a proposta, já que perderiam o atleta em janeiro de 2021.

Vargas é um desejo antigo do técnico Jorge Sampaoli. Antes do reinício das competições, o Atlético tentou, sem sucesso, a contratação do jogador. O chileno trabalhou com o comandante alvinegro na Universidad de Chile e na seleção de seu país. Juntos, eles conquistaram a Copa Sul-Americana de 2011 e a Copa América de 2015. Nos dois torneios, o atacante foi o artilheiro.

Na atual temporada, Vargas soma três gols em 14 partidas pelo Tigres. Ele foi titular em metade dos jogos.

Retorno ao Brasil

Se fechar com o Atlético, o atacante voltará ao Brasil depois de sete anos. Em 2013, Vargas vestiu a camisa do Grêmio e participou da campanha do vice-campeonato brasileiro, em time recheado de grandes nomes como Dida, Cris, André Santos, Zé Roberto, Elano e Barcos. O time, no entanto, não conseguiu fazer uma boa Copa Libertadores e caiu nas oitavas de final para o Santa Fe, da Colômbia.

No jogo que cravou a eliminação, o atacante ficou marcado por ter perdido um gol decisivo, que poderia ter classificado o time às quartas daquela temporada. Vargas somou nove gols em 37 partidas pelo tricolor.