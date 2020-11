Festival de Fotografia de Tiradentes terá versão online pela primeira vez

Muitas histórias já foram contadas por meio do Festival de Fotografia de Tiradentes – Foto em Pauta, evento que se tornou uma tradição na famosa cidade histórica mineira, e que fez fama em todo o país. Em 2020, ano em que completa 10 anos, o Festival continuará a contar histórias, mas de uma maneira um pouco diferente. Por causa da pandemia do novo coronavírus, o evento terá, pela primeira vez, uma versão online, que estreia nesta sexta-feira (6) e vai até o dia 5 de dezembro.

“Teremos mais de 30 eventos entre exibição de vídeos, palestras, debates, apresentações de portfólios”, disse Eugênio Sávio, curador do Festival de Fotografia de Tiradentes – Foto em Pauta.

A abertura acontecerá nesta sexta-feira, a partir das 19h30, com transmissão pelo YouTube. Na ocasião, será divulgada a programação completa do festival. No site Foto em Pauta já está disponível as mostras que acontecerão e as instruções para a retirada dos convites pela plataforma Sympla.

Exposição presencial

Neste ano, a exposição “Luz do Norte: Foto em Pauta na Estrada – Amazônia” é o único evento presencial da edição de 10º aniversário do Festival de Fotografia de Tiradentes.

Resultado da viagem de duas semanas da equipe do Festival a quatro capitais do Norte do país – Belém, Manaus, Rio Branco e Porto Velho –, em janeiro deste ano, a mostra reúne 33 artistas que tiveram trabalhos selecionados entre mais de 100 inscritos.

A exposição poderá ser vista na galeria do Centro Cultural Sesiminas Yves Alves (rua Direita, 168, Tiradentes) até o dia 21 de novembro.