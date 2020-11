WhatsApp lança mensagens temporárias que desaparecem após sete dias

WhatsApp lançou nesta quinta-feira (5) uma nova função para enviar mensagens temporárias com validade de sete dias após o envio. A ferramenta facilita a liberação de memória do celular, e pode ser ativada em conversas individuais ou em grupo — no caso deste último, apenas os administradores podem configurar o recurso. As mensagens que se autodestroem são uma função aguardada do mensageiro, já que o Instagram conta com o recurso desde outubro, e o Telegram, desde 2017.

A nova função, disponível no aplicativo para Android e iPhone (iOS), permite que os usuários configurem a opção de mensagens temporárias para cada conversa, ou seja, o recurso não é aplicado a todos os chats do app. Além disso, tanto as mensagens enviadas quanto as recebidas após a ativação serão excluídas depois uma semana. No caso das mídias, elas serão apagadas do WhatsApp, mas, caso tenham sido baixadas para o celular, o recurso não conseguirá removê-las do smartphone.

A nova função do WhatsApp tem a proposta de facilitar a limpeza da memória do celular com a destruição automática de mensagens do aplicativo. O WhatsApp avisa que mensagens temporárias que são encaminhadas não são apagadas em conversas em que o recurso esteja desativado. Além disso, uma mensagem temporária pode ser incluída no backup caso ele aconteça antes do prazo de sete dias.

Se o usuário ficar mais de sete dias sem usar o WhatsApp, as mensagens enviadas vão desaparecer da mesma forma, no entanto, é possível que o conteúdo continue disponível em uma pré-visualização de notificações até que o app seja aberto. Além disso, caso você responda uma mensagem temporária durante a conversa, o texto dela poderá continuar disponível após o período de sete dias.