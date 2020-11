Latam e Aerolíneas retomam voos entre Brasil e Argentina

Duas companhias aéreas já estão restabelecendo as ligações entre Brasil e Argentina. A Latam retomou, no dia 1º, os voos do aeroporto de Guarulhos para o terminal de Ezeiza, em Buenos Aires. Já a Aerolíneas Argentinas anunciou voos diários para São Paulo e duas frequências semanais para o Rio de Janeiro a partir do próximo dia 12. Azul e Gol ainda não têm previsão de retorno das operações.

Segundo comunicado da Latam Airlines, serão 23 voos semanais a partir de São Paulo, Lima (Peru) e Santiago (Chile). Para a capital chilena, a companhia irá operar sete voos por semana contra três para a metrópole peruana, às segundas, quintas e sábados.

Já os voos da Aerolíneas Argentinas decolam de Guarulhos às 12h55 e aterrissam em Ezeiza às 15h45. No Rio de Janeiro partem do aeroporto do Galeão às quintas-feiras e domingos às 14h55, chegando em Buenos Aires às 18h20.

Conforme adiantado no portal O TEMPO na semana passada, para entrar na Argentina o brasileiro precisará apresentar declaração de saúde, seguro-saúde e teste RT-PCR negativo para Covid-19 realizado até 72 horas antes da viagem. As fronteiras terrestres continuam fechadas.

Segundo a Inprotur, órgão oficial do turismo da Argentina, a expectativa é que 100 mil brasileiros visitem o país nos próximos meses. A Argentina é muito dependente do turismo externo, principalmente do Brasil e Uruguai. Em 2019, mais de um milhão de brasileiros visitaram o país.