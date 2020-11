Ação rápida da PM prende suspeitos de assalto no Barreiro

Na manhã desta quarta-feira, 04, por volta de 07h50, a Polícia Militar recebeu informação de que três indivíduos armados adentraram um estabelecimento comercial no bairro Barreiro, no município de Sete Lagoas, anunciaram o roubo e subtraíram celulares, bolsa e dinheiro. Em seguida, os autores evadiram num veículo Tucson, de cor preta.

A partir das informações e rota de fuga, foi realizada operação de cerco, bloqueio e interceptação, sendo o veículo abordado pela PMMG entre a rodovia MG 238 e a estrada vicinal que dá acesso à cidade de Inhaúma. Durante a abordagem, os suspeitos reagiram. Dois autores evadiram pela mata existente nas imediações.

O automóvel utilizado no crime é produto de roubo ocorrido no dia 1º/11, no bairro Eldorado, na cidade de Contagem. No interior do veículo foram localizados duas submetralhadoras de fabricação artesanal, bem como os materiais e dinheiro roubados.

A Polícia Militar, com auxílio da aeronave Pegasus e ROCCA (Canil) de Belo Horizonte, rastreou e prendeu os autores.

Assessoria Organizacional/Polícia Militar