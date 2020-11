CBF marca data de Atlético x Internacional, confronto direto pela liderança do Brasileiro

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu data e horário do jogo entre Atlético e Internacional, duelo direto na briga pela liderança da Série A. A partida, válida pela 24ª rodada, será disputada em 5 de dezembro (sábado), a partir das 19h, no Mineirão.

Atualmente, o Inter lidera o Campeonato Brasileiro, com 35 pontos em 19 partidas disputadas – mesmos números do segundo colocado Flamengo, que fica atrás na classificação em função do saldo de gols (14 a oito). Já o Atlético está em terceiro, com 32 pontos em 18 jogos. No primeiro turno, os gaúchos derrotaram os mineiros por 1 a 0, em Porto Alegre.