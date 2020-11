Cruzeiro terá sequência direta contra clubes que brigam na parte de baixo da tabela

Raposa busca vitórias diante de rivais diretos para dar uma arrancada na Série B

Em busca de uma arrancada na Série B do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro terá confrontos diretos contra clubes que brigam para se afastar da zona de rebaixamento: Botafogo-SP, Guarani e Figueirense. Hoje, a Raposa está na 16ª posição, com 20 pontos.

Na próxima rodada, o Cruzeiro enfrenta o Botafogo-SP, na sexta-feira, às 19h15, em Ribeirão Preto. O time paulista está na penúltima colocação, com 18 pontos. Nos últimos seis jogos, a equipe de Ribeirão perdeu quatro vezes, além de uma vitória e um empate.

No jogo seguinte, a Raposa recebe o Guarani, em Belo Horizonte, no dia 9 de novembro (segunda-feira), às 20h. O time de Campinas está na 14ª posição da Série B, com 21 pontos. Nos últimos cinco jogos, o Bugre conseguiu três vitórias e um empate.

Na 22ª rodada, o adversário da Raposa será o Figueirense, no dia 20 (sexta-feira), às 21h30, no Mineirão. A equipe de Santa Catarina é a 18ª colocada, com 19 pontos. Nas sete rodadas anteriores, o Figueira venceu apenas um jogo e empatou três vezes.

O técnico Felipão disse que a briga do Cruzeiro ainda é contra o rebaixamento.

“Nós temos que buscar melhores posições porque nós estamos ainda lá na última zona. Nós sabemos que o mínimo para que não se caia para uma Série C é de 45 pontos. Então, nós só temos 20. Nós todos temos que saber, a torcida tem que saber que temos 20. Pronto, não adianta ficar aí enganando ninguém. E temos que correr atrás de no mínimo 25 para depois correr atrás de outras coisas. (…) Não vamos dizer à torcida que estamos bem ou que vamos fazer isso, aquilo, porque falta muita coisa, falta muito trabalho”, disse Luiz Felipe Scolari.