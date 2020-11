Coronavírus: Minas ultrapassa 362 mil casos 

Minas confirmou 1.184 novos casos e 19 mortes em 24 horas. De acordo com o boletim epidemiológico, divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde, nesta quarta-feira (4), o Estado totaliza 362.340 casos e 9.069 mortes.

As mortes foram registradas em 651 dos 853 municípios mineiros. Belo Horizonte registrou 47.213 casos e 1.494 mortes, no boletim desta quarta. No entanto, na lista do painel das dez cidades com mais casos, a capital registra 48.545.

Confira aqui os dados por município.