Com vantagem, América encara Corinthians em decisão por vaga nas quartas da Copa do Brasil

Coelho venceu o jogo de ida das oitavas pelo placar de 1 a 0

O América busca escrever mais um capítulo de destaque da sua história na Copa do Brasil. Nesta quarta-feira, às 21h30, a equipe enfrentará o Corinthians no Independência, em duelo decisivo por uma vaga nas quartas de final da competição nacional.

Os mineiros entrarão em campo em vantagem. Isso porque o Coelho superou os paulistas por 1 a 0, em 28 de outubro, em São Paulo, no jogo de ida das oitavas. Dessa forma, o time alviverde depende apenas de um empate para avançar à próxima fase. Em caso de derrota americana por um gol de diferença, a disputa da vaga irá para os pênaltis.

O Corinthians precisará de um triunfo por dois gols de diferença para ir às quartas de final.

Muito dinheiro em jogo

O América tem nas mãos a chance de chegar às quartas de final pela primeira vez. Ao eliminar a Ponte Preta, pelo placar agregado de 5 a 3, na fase anterior, o clube já garantiu sua melhor campanha na história da Copa do Brasil.

Para chegar até aqui, o Coelho superou quatro adversários: Santos-AP, Operário-PR, Ferroviária e Ponte Preta. O Corinthians, por sua vez, entrou diretamente nas oitavas de final do torneio por ser um dos representantes brasileiros na Copa Libertadores.

O vencedor do confronto ainda embolsará R$ 3,3 milhões. O clube mineiro já assegurou R$ 7,29 milhões pelas fases anteriores.

Resultados recentes

O América fechou o turno da Série B em terceiro, com 35 pontos, mas não colheu o resultado que esperava no fim de semana. No sábado, perdeu por 1 a 0 para o Avaí. O técnico Lisca escalou uma formação alternativa, bastante modificada, justamente porque a prioridade neste momento é avançar às quartas de final da Copa do Brasil.

Já o Corinthians, que fechou o turno da Série A em 11º lugar, com 24 pontos, conseguiu um resultado surpreendente. Superou o líder Internacional por 1 a 0, em São Paulo, e ganhou ânimo para a decisão pela Copa do Brasil em Belo Horizonte.

América

O elenco americano está muito confiante na classificação às quartas de final. Apesar do ‘peso’ do duelo, o volante e capitão Juninho vê o Coelho preparado para encarar o Corinthians.

“O América nunca passou dessa fase na Copa do Brasil, então é algo que aumenta a responsabilidade, mas a gente não pode esquecer o que foi feito até agora, assim como também não podemos mudar tudo para esse jogo. O jogo em si já tem o seu peso. A preparação tem sido feita da mesma maneira do que nos outros jogos, mas é necessário mais concentração e acertos em um jogo como esse. Nós estamos preparados para fazer um bom jogo e ficar marcado na história do América”, analisou.

Reservas no jogo de ida, em São Paulo, o meia Alê e o atacante Rodolfo poderão ser as novidades entre os titulares do Coelho.

Por outro lado, os desfalques americanos para o jogo são o zagueiro Eduardo Bauermann, que ainda se recupera de uma cirurgia no joelho esquerdo, e ainda o zagueiro Arthur e o atacante Lohan. Os dois últimos já jogaram a Copa do Brasil por outras equipes e não poderão atuar por força de regulamento.

Corinthians

Em desvantagem em função da derrota no jogo de ida, apenas uma vitória interessa ao Corinthians no Independência. O técnico Vagner Mancini não poderá contar com três peças importantes: o meia Otero, o atacante Gustavo Mosquito e o lateral-esquerdo Fábio Santos. Eles já defenderam outros clubes na Copa do Brasil.

Além deles, os atacantes Jô e Boselli são dúvidas para o jogo. O primeiro cuida de uma contratura na panturrilha direita, enquanto o segundo sentiu dores na região lombar.

Mesmo sem o time completo, o Corinthians quer surpreender o América. Em coletiva, o volante Ramiro disse que os paulistas buscarão a classificação a todo custo.

“Na Copa do Brasil é ser simples e objetivo: vamos buscar a classificação, não tem outra conversa, independentemente de ter de fazer um ou dois gols, é entrar, lutar e honrar a camisa para conseguir essa classificação”.

AMÉRICA X CORINTHIANS

América

Matheus Cavichioli; Diego Ferreira, Messias, Anderson, Sávio (João Paulo); Zé Ricardo, Juninho e Alê; Ademir, Rodolfo (Léo Passos), Felipe Azevedo. Técnico: Lisca.

Corinthians

Cássio, Fagner, Marllon, Gil e Lucas Piton; Xavier e Éderson; Ramiro, Cazares, Davó e Léo Natel (Mateus Vital ou Everaldo). Técnico: Vagner Mancini.

Motivo: jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil

Data e horário: quarta-feira, às 21h30

Local: Independência, em Belo Horizonte

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)

Auxiliares: Thiago Henrique Neto Correa Farinha e Carlos Henrique Alves de Almeida Filho (RJ)