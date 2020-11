Reforço do Cruzeiro, William Pottker treina pela primeira vez com companheiros na Toca II

Atacante aguarda regularização para estrear nesta sexta, contra Botafogo-SP

Novo reforço do Cruzeiro, William Pottker treinou pela primeira vez com os companheiros na Toca da Raposa II, nesta terça-feira. O atacante ainda aguarda regularização para estrear no time celeste no próximo compromisso pela Série B do Campeonato Brasileiro, contra o Botafogo-SP, às 19h15 desta sexta-feira, em Ribeirão Preto, pela primeira rodada do returno.

Além disso, o Internacional será o responsável pelo pagamento dos vencimentos de William Pottker até maio de 2021, incluindo o 13º salário no fim deste mês. As partes definiram ainda que o Cruzeiro receberá R$ 1,2 milhão de compensação pela transferência de Maurício. O valor não será pago de forma imediata.

Pottker foi indicado pelo técnico Luiz Felipe Scolari, que o elogiou bastante. “É um jogador que eu confio muito, que tenho plena confiança que vai nos ajudar, principalmente na segunda fase, que nós começamos essa semana. Será muito bem recebido por todos nós, não só pelos outros jogadores. Tem potencial, é um jogador com uma explosão muito grande, que já vivenciou a Série B e vai nos ajudar bastante”, destacou o treinador.

No entanto, Pottker já estava na mira do Cruzeiro bem antes da contratação de Felipão. A primeira consulta do clube ao Internacional foi realizada ainda em agosto, quando o treinador do clube era Enderson Moreira. Naquela oportunidade, as negociações não avançaram.

Henrique

O volante Henrique, que passou por cirurgia no menisco lateral do joelho direito, esteve no campo da Toca II nesta terça. Liberado pelo departamento médico, o veterano realizou atividade física ao lado dos companheiros. Ele sofreu a lesão no dia 10 de outubro, em período de treinos do time em Atibaia.