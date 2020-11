Curso de Formação de Soldados 2020 realizado pela 19ª RPM tem início em Sete Lagoas

Aconteceu na manhã de hoje, 03 de novembro, a Solenidade de Recepção dos Soldados de 2ª Classe do Curso de Formação de Soldados (CFSd) 2020 e Hasteamento das Bandeiras.

A Solenidade foi presidida pelo Comandante da Décima Nona Região da Polícia Militar, Coronel Rodrigo Teixeira Coimbra e contou com a presença dos Comandantes e Subcomandantes das Unidades Operacionais e do Colégio Tiradentes, bem como dos militares que servem no Estado-Maior da Região.

Iniciam o curso 63 discentes, que serão treinados e capacitados, durante oito meses, para executar as diversas modalidades de policiamento ostensivo do portfólio da Polícia Militar de Minas Gerais.

Após o hasteamento do Pavilhão Nacional e da Bandeira de Minas Gerais, o Comandante da 19ª RPM recepcionou os novos alunos, que também receberam dos militares presentes e um cartão de boas-vindas.

Em seguida, os Sd 2ª Cl deslocaram para o auditório da 19ª RPM, onde o Coronel Rodrigo Coimbra se apresentou e conheceu cada um dos novos alunos, reforçou as boas-vindas e explanou sobre a Região e a carreira policial militar.

Hoje, os 63 discentes do CFSD 2020 em Sete Lagoas, deram o primeiro passo de uma nova etapa de suas vidas, rumo à formatura, quando se tornarão Soldados prontos da PMMG, para servirem e protegeram a sociedade.

AGÊNCIA REGIONAL DE COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL