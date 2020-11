Advogado que teria mandado matar colega de profissão em Minas é preso pela polícia

Na época em que o corpo foi encontrado, a Polícia Civil trabalhava com a possibilidade de queima de arquivo

O advogado Thiago Fonseca Carvalho, de 33 anos, que estava foragido da Justiça, foi preso nesta terça-feira (3). Ele é suspeito de ser o mandante do assassinato do colega de profissão Juliano César Gomes, de 37 anos, que desapareceu no dia 21 de maio deste ano em Belo Horizonte. Carvalho deve ser levado para a Delegacia de Polícia Civil de Desaparecidos de Belo Horizonte para prestar esclarecimentos.

Entenda

Um inquérito foi aberto para apurar o desaparecimento do advogado Juliano César Gomes após a família do defensor procurar a Polícia Civil para registrar um boletim de ocorrência. Ele havia saído de casa para se encontrar com uma mulher e não retornou mais. Na busca por notícias, os parentes entraram em contato com a pessoa com quem Gomes se encontraria no dia do desaparecimento, mas ela disse que ele não apareceu no encontro.

A Polícia Civil iniciou as investigações e chegou até Carvalho após encontrar o carro da vítima na cidade de Sete Lagoas, na região Central do estado. Ao analisar as câmeras de segurança do portal da cidade, os investigadores perceberam que o veículo da vítima entrou no município acompanhado de outro automóvel.

Ao verificar a placa desse carro, os policiais chegaram até o dono do veículo, que acabou preso junto com o irmão dele. De acordo com a PCMG, na época, os dois suspeitos confessaram ter matado o advogado, informaram a localização do corpo e alegaram que receberam dinheiro de Carvalho para matar Gomes.

Ainda na ocasião, a Polícia Civil explicou que o suspeito era amigo da vítima. Porém, a vítima teria sido arrolada em um processo que o suspeito responde na Justiça. Dessa forma, até então, segundo explicou a PC na época, a linha de investigação era referente a uma queima de arquivo.

