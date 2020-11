Minas ultrapassa 9 mil mortes pela COVID-19 em 651 cidades

Minas ultrapassou 9 mil mortos pela COVID-19 nesta terça-feira (3). De acordo com o boletim epidemiológico, divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde, o Estado registrou 326 novos casos em 24 horas, totalizando 361.156 confirmados. O número de mortes registradas em 24 horas, foram três, indica números represados no final de semana e no feriado.

As mortes foram confirmadas em 651 municípios mineiros. Das 853 cidades, 850 já confirmaram casos do novo coronavírus. Cedro do Abaeté, na Região Central, São Thomé das Letras, ao Sul, e Pedro Teixeira, na Zona da Mata não registraram nenhum caso da doença.

Belo Horizonte lidera o ranking com maior número de casos, seguido por Uberlândia, Montes Claros, Contagem, Ipatinga, Governador Valadares, Uberaba, Betim, Juiz de Fora e Araguari.