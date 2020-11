Pronto falei!!!

Se as pessoas soubessem o quanto a lei do retorno é implacável, talvez não pisasse tanto na bola com quem lhes quer bem.

O que você faz hoje, mesmo que demore meses ou anos, volta para você.

Isso vale tanto para as coisas boas, quanto para as coisas ruins.

Você escolhe o que planta, sabendo que a colheita é inevitável.

Certo é que, poucas horas antecede o período da colheita.

Quem plantou bem, certamente fará uma boa colheita, enquanto quem plantou mal fará uma colheita daquilo que plantou.

Concorda?

Portanto, se você é candidato (a) e pisou na bola com seu eleitor, esteja certo que a lei do retorno é implacável.

Por tudo que o brasileiro passou nos últimos anos e os “rombos” de bilhões e mais bilhões desviados por “alguns políticos e seus correligionários”, isso ficou marcado na memória do eleitor que não aceita mais corrupção na Política Municipal, Estadual ou Federal.

Pisou na bola? Caiu e tá fora.

Estamos conectados através das Redes Sociais que nos traz fatos em tempo real, e relembrando promessas que foram ou não cumpridas, decisões que foram ou não tomadas em benefício do povo.

Referências estas para o Executivo e o Legislativo em exercício de mandato, e também para quem pleiteia sua chance.

Mostrar serviço agora na reta final de campanha não adianta, o povo quer saber quem é você, o que você já fez pelo povo, quais são suas propostas de trabalho em benefício do povo.

Reforço o meu pedido a você eleitor (a) que faça uma análise consciente da capacidade e qualidade de cada candidato (a), lembrando que “Ficha limpa” é um requisito que não deverá ser esquecido na hora da sua avaliação.

Que tem o seu emprego garantido certamente tem uma noite de sono saudável, mas faço a pergunta para os postulantes ao cargo de Prefeito e Vereador:

Você sabe quantos desempregados existe em Sete Lagoas?

Quantos jovens Recém-formados ainda não tiveram a oportunidade do 1º emprego?

Quais os benefícios são oferecidos para Investidores se instalarem em nossa cidade?

Por que a taxa de IPTU das Indústrias e Empresas aumentou tanto?

Pronto falei!!!

Até a semana que vem se Deus quiser, e Ele há de querer.

Por Arnaldo Martins

Cebolinha