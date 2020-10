Junior Alonso é convocado pelo Paraguai e vai desfalcar Atlético no Brasileirão

Zagueiro está na lista para as partidas contra Argentina e Bolívia

O zagueiro Junior Alonso, do Atlético, foi convocado para representar o Paraguai nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022, no Catar.

A Seleção Albirroja enfrentará a Argentina na quinta-feira, 12 de novembro, às 21h, no estádio La Bombonera, em Buenos Aires, pela terceira rodada do torneio.

Depois, o compromisso pela quarta rodada será contra a Bolívia, dia 17 (terça-feira), às 20h, no Defensores del Chaco, em Assunção.