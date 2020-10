Em busca da liderança, América visita o Avaí no fechamento de turno da Série B

Coelho ainda pode alcançar melhor pontuação no primeiro turno nesta década

Depois de dois jogos em casa pela Série B do Campeonato Brasileiro com vitórias sobre o Brasil de Pelotas (3 a 1) e o Confiança (2 a 1), o América vai ao estádio da Ressacada, em Florianópolis, para encarar o Avaí, às 19h deste sábado, pela 19ª rodada. O Coelho ainda tem a chance de fechar o turno na liderança da competição nacional.

Para isso, o time alviverde precisa de uma combinação de resultados. Além do triunfo sobre os catarinenses, o América (2º, com 35 pontos) tem de torcer por um tropeço da líder Chapecoense (1º, com 37) diante do Confiança, em jogo a ser disputado também neste sábado, às 16h30.

“É mais uma final para o América. Dependendo da pontuação da Chapecoense, a gente tem chance de terminar o turno como líder, então, independentemente de contra quem a gente for jogar, nós temos que encarar como uma final”, pontuou Neto Berola.

Em busca de recorde

Sem perder há oito jogos na competição, o América pode terminar o turno com pontuação superior ao do ano em que foi campeão da Série B. Em 2017, o time alcançou 10 vitórias, seis empates e três derrotas no turno inicial, totalizando 37 pontos.

Seria a melhor campanha do América em um turno na história da Série B de pontos corridos.

Diante do Avaí, o Coelho ainda tentará manter o posto de melhor visitante da competição. São cinco vitórias, três empates e uma derrota até o momento, com um aproveitamento de 66,67%.

Base modificada

Para o duelo deste sábado, Lisca modificará algumas peças da equipe titular. Ele quer preservar alguns jogadores pensando na decisão contra o Corinthians, na próxima quarta-feira (4), às 21h30, pelo jogo de volta das oitavas da Copa do Brasil. O primeiro confronto terminou com triunfo do América por 1 a 0, em São Paulo.

“Agora é virar a chave, começa a nossa preparação para um jogo muito difícil contra o Avaí, equipe muito qualificada, com treinador que eu sou fã, o Geninho. […] O Avaí precisa do resultado. Então, vamos armar a melhor estratégia, vamos rodar alguns jogadores em definitivo pela sequência”, analisou Lisca em coletiva após compromisso com Corinthians.

Desta forma, algumas peças menos utilizadas deverão ganhar espaço. Nas laterais, Daniel Borges e Sávio são cotados para substituírem Diego Ferreira e João Paulo, respectivamente. Na zaga, Joseph poderá ganhar uma oportunidade.

Por fim, os jogadores que retornaram de lesão recentemente, como é o caso de Felipe Augusto, Rodolfo e Alê, deverão ganhar mais ritmo de jogo.

Avaí

Com apenas três pontos conquistados dos últimos 15 disputados, o Avaí volta a campo com a tentativa de pôr fim à sequência negativa. O time ainda vem de duas derrotas seguidas na competição para o Juventude (3 a 0) e Guarani (2 a 1).

Para a partida na Ressacada, o técnico Geninho conta com o retorno do atacante Romulo e do volante Jean Martim. Eles estão recuperados da COVID-19 e ficam à disposição do comandante.

Por outro lado, o volante Luan Silva recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota para o Guarani por 2 a 1, pela 18ª rodada, e cumprirá suspensão automática. Além dele, o goleiro Gledson permanece sob cuidados do departamento médico.

AVAÍ X AMÉRICA

Avaí

Lucas Frigeri; Iury, Betão, Alan Costa, João Lucas; Felipe Santos, Ralf; Getúlio, Pedro Castro, Valdívia; Gastón Rodriguez. Técnico: Geninho.

América

Matheus Cavichioli; Daniel Borges, Joseph, Anderson, Sávio; Flávio, Juninho, Alê (Guilherme); Léo Passos, Rodolfo, Felipe Augusto. Técnico: Lisca.

Motivo: 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

Data e horário: sábado, às 19h

Local: estádio da Ressacada, em Santa Catarina

Árbitra: Edina Alves Batista (SP)

Auxiliares: Anderson José de Moraes Coelho e Evandro de Melo Lima (SP)