Cruzeiro derrota Paraná no Mineirão e deixa Z4 da Série B

Marcelo Moreno e Airton marcaram para a Raposa na noite dessa sexta

Luiz Felipe Scolari segue invicto em sua segunda passagem pelo Cruzeiro. Na terceira partida sob seu comando, a equipe celeste decidiu ainda no primeiro tempo e bateu o Paraná por 2 a 0, na noite dessa sexta-feira, no Mineirão. Marcelo Moreno e Airton marcaram no duelo válido pela 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

Com a vitória, o Cruzeiro chega aos 20 pontos, assume a 16ª colocação e deixa a zona de rebaixamento da Série B. Neste sábado, porém, o time celeste poderá retornar ao Z4 em caso de vitória do Náutico sobre o CSA, em jogo às 21h, no Rei Pelé, em Maceió, Alagoas.

Na próxima rodada, o Cruzeiro volta a deixar Belo Horizonte, desta vez com destino ao interior de São Paulo. O adversário será o Botafogo, em partida marcada para sexta-feira, às 19h15, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. Luiz Felipe Scolari terá seis dias livres para realizar sessões de treinamentos com seu grupo.

O jogo

No retorno ao Mineirão após dois jogos fora de casa (vitória sobre o Operário e empate com o Náutico), o Cruzeiro realizou seu melhor tempo sob o comando de Felipão. Com marcação muito segura, o time não foi pressionado pelo adversário e teve controle durante a maior parte dos 45 minutos iniciais. O domínio foi traduzido em gols.

Logo no primeiro minuto, Régis cobrou falta do lado direito com precisão e encontrou o atacante Marcelo Moreno. De cabeça, na saída do goleiro, o boliviano abriu o placar. 1 a 0. O Paraná até esboçou reação, especialmente entre os 25’ e os 35’, mas foi o Cruzeiro que ampliou o marcador. Aos 38’, Fábio fez reposição ágil para Patrick Brey. O lateral-esquerdo deu passe na medida para Airton, que driblou o goleiro antes de fazer gol pela segunda partida consecutiva. 2 a 0.

Com a vantagem no placar, o Cruzeiro usou a segunda etapa para controlar o jogo e explorar os erros do adversário. Muito cauteloso, o Paraná também não conseguiu criar chances claras de gols e facilitou o trabalho do time celeste. O Tricolor testou de longe, aos 8’, e em cobrança de escanteio, aos 19’, mas nada que preocupasse Luiz Felipe Scolari.

A melhor chance da Raposa foi aos 37’, quando Claudinho, que substituiu Régis, soltou uma bomba da intermediária. Marcos fez importante defesa no Mineirão. O jogo caminhou para o fim sem muitas emoções e garantiu ao Cruzeiro o quinto jogo de invencibilidade na Série B do Campeonato Brasileiro.

CRUZEIRO 2X0 PARANÁ

Cruzeiro

Fábio; Raúl Cáceres, Cacá (Adriano), Manoel e Patrick Brey; Ramon e Jadsom; Airton (Filipe Machado), Régis (Claudinho) e Marquinhos Gabriel (Welinton); Marcelo Moreno. Técnico: Luiz Felipe Scolari

Paraná

Marcos; Paulo Henrique, Salazar, Hurtado e Juninho; Jhony Douglas (Karl), Higor Meritão, Andrey, Renan Bressan (Bruno Xavier) e Thiago Alves (Vitinho); Leo Castro (Guilherme Biteco). Técnico: Allan Aal

Gols: Marcelo Moreno (1’1ºT) e Airton (38’1ºT)

Cartões amarelos: Jhony Douglas, Higor Miritão e Juninho (Paraná); Airton, Régis e Marcelo Moreno (Cruzeiro)

Motivo: 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Data e horário: 30 de outubro de 2020 (sexta-feira), às 21h30

Árbitro: Thiago Luis Scarascati (SP)

Assistentes: Daniel Paulo Ziolli (SP) e Herman Brumel Vani (SP)