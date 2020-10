Claudinei e Saulo foram os candidatos entrevistados do Passando a Limpo desta sexta (30)

Como foi definido em sorteio anterior, Claudinei foi o primeiro entrevistado e explicou que lançou sua candidatura com o objetivo de construir a cidade com a visão de valorização da vida. Ele pretende valorizar cada cidadão e construir uma política inovadora e voltada para a humanidade.

Durante o bate papo, ele disse ter participado da audiência pública que deu início à criação do Hospital Municipal, que posteriormente acabou se tornando um infeliz palanque político. Ele ainda fala sobre a obrigação da empresa Vale terminar o trabalho que fora feito até o momento no local e que, quando finalizado, ele será um lugar de suma importância para ampliar o trabalho da área da saúde da região.

Além de vários assuntos da cidade, Claudinei apresentou suas ideias para a educação municipal, já que atua como professor desde sua formação no seminário. “A educação pra mim é a alma da vida, eu acho que educar é vida. A gente tá tentando organizar a bancada do livro aqui em Sete Lagoas, temos candidatos a vereadores que estão empenhados com a bancada do livro, que vai justamente defender a questão da educação. Então, de programas que nós temos, apresentados, é sobre as comunidades educadoras, que pra mim é o melhor que nós temos a oferecer”.

Em suas considerações finais, ele disse “É muita coisa pra gente dizer né, então eu convido o eleitor, a eleitora, todos que estão nos ouvindo, entre no nosso site que lá vocês terão todas as informações do nosso programa de governo que fizemos com muito carinho.”

Saulo Calazans foi o segundo entrevistado, que disse ter decidido ser candidato por ter ficado um bom tempo observando o crescimento e desenvolvimento da cidade após um grande período de estagnação, como todos que moram em Sete Lagoas a alguns anos sabe, segundo ele, do que ele está falando. Dessa forma, ele percebeu que pode fazer um trabalho melhor do que vem sendo feito na prefeitura. Ele diz que infelizmente o cidadão acostumou com os serviços públicos prestados e com a forma que são disponibilizados, independente da sua qualidade e isso é o que o motiva a ser candidato, porque ele acredita que pode fazer melhor.

Quando perguntado sobre saúde, ele diz que sempre que se fala em eleição, tripé dos problemas são segurança pública, educação e saúde mas que não existe também o investimento no desenvolvimento econômico e social, de turismo e de cultura. Ele diz que a melhor estratégia tomada foi retirar a responsabilidade dos cuidados do Hospital Regional da rpefeitura, já que não há recursos para realizar o trabalho. Ele sugere que, assim que houver a conclusão do local, que seja feita a parceria com o serviço público, por meio do planejamento.

Ele falou também sobre o investimento na cultura, no turismo, e na educação, pontuando a necessidade de um planejamento bem feito e organizado. Ele visa, primeiramente melhorar a cidade, torná-la agradável para que esses setores possam crescer dentro da cidade. “Eu não quero que o turista venha aqui e vá no Parque da Cascata e fale que ele é bonito não, porque isso eu sei que ele é. Eu quero deixar os banheiros lá, como eu disse outro dia, impecáveis, o restaurante, que seja o melhor do estado”. disse.

Além disso, ele também discutiu sobre a infraestrutura da cidade. Ele tem como proposta agir nesta área com recursos da multa de trânsito, que podem ser utilizados para asfaltamento da cidade.

Para acompanhar o programa na íntegra, ouça a reprise pela Rádio Eldorado AM1300 no domingo (01) às 09h da manhã, ou acesse a página do Portal Sete Lagoas, no facebook.

Da Redação com SeteLagoas.com.br