Caixa paga saque emergencial do FGTS a partir deste sábado; saiba mais

Cerca de 10,2 milhões de trabalhadores poderão movimentar aproximadamente R$ 6,4 bilhões nesta etapa

A partir deste sábado (31/10), os trabalhadores nascidos em setembro e outubro poderão sacar em espécie ou transferir valores do Saque Emergencial do FGTS. Serão aproximadamente 10,2 milhões de trabalhadores, que poderão movimentar R$ 6,4 bilhões em valores nesta etapa.

Os trabalhadores poderão realizar o saque em espécie nas unidades lotéricas e correspondentes CAIXA Aqui a partir do sábado (31/10) e nas agências da CAIXA a partir da próxima terça-feira (03/11).

Os trabalhadores que ainda têm recursos na Poupança Social Digital e não desejam utilizá-los para compras e pagamentos virtuais podem retirar o valor em dinheiro ou efetuar transferências para outros bancos. Continua disponível a opção de utilização dos valores creditados na conta digital para a realização de compras por meio do cartão de débito virtual e QR Code, pagamento de boletos, contas de água, luz, telefone, entre outros serviços. Importante destacar que após o início do calendário de saque, a opção permanece válida até o fim do saldo da conta. Com o aplicativo CAIXA Tem, também está disponível a funcionalidade para pagamentos sem cartão nas unidades lotéricas.

Como sacar:

Para realizar o saque, é preciso fazer o login no aplicativo, selecionar a opção “saque sem cartão” e “gerar código de saque”. Em seguida, o trabalhador deve inserir a senha para visualizar o código de saque na tela do celular, que tem validade de uma hora. O código deve ser utilizado nos caixas eletrônicos da CAIXA, nas unidades lotéricas ou nos correspondentes CAIXA Aqui. A transferência dos valores pode ser feita diretamente pelo aplicativo CAIXA Tem para outras instituições financeiras, sem custos.

De acordo com a Medida Provisória 946/20, o Saque Emergencial FGTS tem como objetivo o enfrentamento do estado de calamidade pública reconhecido pelo Governo Federal em razão da pandemia do novo Coronavírus (COVID-19) e movimentará durante todo calendário cerca de R$ 37,8 bilhões para aproximadamente 60 milhões de trabalhadores. O valor do saque é de até R$ 1.045, considerando a soma dos saldos de todas contas ativas ou inativas com saldo no FGTS.

Calendário de crédito em conta e saque:

O calendário foi estabelecido com base no mês de nascimento do trabalhador e teve início em 29 de junho, com os nascidos em janeiro. A partir da data de crédito dos valores na conta Poupança Social Digital, os recursos podem ser utilizados em transações eletrônicas, e posteriormente, também em data específica, os valores remanescentes ficam disponíveis para saque em espécie ou transferência, sem custo, para outras contas.

Quem não recebeu na data prevista:

Para receber o Saque Emergencial FGTS, é preciso estar com os dados cadastrais atualizados. Os trabalhadores que ainda não receberam devem acessar o aplicativo FGTS, complementar os dados cadastrais e solicitar a abertura da conta Poupança Social Digital. O valor e a data do crédito são informados em seguida.

A habilitação ao saque emergencial do FGTS poderá ser realizada até o dia 31 de dezembro de 2020.

Canais de consulta:

A CAIXA disponibilizou os seguintes canais de atendimento para o Saque Emergencial FGTS: App FGTS, site fgts.caixa.gov.br, Central de Atendimento CAIXA 111 – opção 2; Internet Banking CAIXA.

Alerta:

A CAIXA não envia mensagens com solicitação de senhas, dados ou informações pessoais. Também não envia links ou pede confirmação de dispositivo ou acesso à conta por e-mail, SMS ou WhatsApp.

Assessoria Regional de Imprensa da CAIXA