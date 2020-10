Prorrogado prazo para renovar matrícula na rede estadual

Estudantes da rede pública estadual de ensino de Minas Gerais que desejam permanecer, em 2021, na mesma escola que estudaram neste ano ganharam mais tempo para fazer a renovação de matrícula. O prazo foi prorrogado e a renovação poderá ser feita até a próxima terça-feira (3/11).

Todo o processo está sendo feito on-line e deve ser formalizado pelos pais/responsáveis ou pelo próprio aluno, quando maior de idade, no endereço renovacao.educacao.mg.gov.br.

Sem conexão

Para os alunos que não têm acesso à internet, as famílias – ou o aluno maior de 18 anos – devem entrar em contato com a escola, por telefone, aplicativo de mensagens ou outros meios disponíveis, também até o dia 3/11, para manifestar à gestão da unidade de ensino o interesse de continuidade de estudos onde se encontram matriculados.

Mudança

Para quem precisa mudar de escola ou vir de outra rede de ensino para ingressar na rede pública estadual, será necessário aguardar o momento do cadastramento escolar que, de acordo com a Resolução SEE nº 4.421, deverá ocorrer em novembro.

Passo a passo

Para realizar a renovação da matrícula, os pais /responsáveis, ou o aluno maior de 18 anos, devem acessar o site renovacao.educacao.mg.gov.br. Será necessário inserir o número da matrícula, no campo destinado ao login, e a data de nascimento com dia, mês e ano com os quatro dígitos no espaço destinado à senha.

Caso o estudante não tenha o número da matrícula, o próprio sistema ajuda a localizar a informação. Basta clicar em “recuperar número de matrícula do aluno”. Ao selecionar essa opção, o sistema solicitará identificação da escola onde o aluno está matriculado, seu nome completo, data de nascimento e o nome da mãe ou do pai.

Ao concluir o procedimento de renovação da matrícula, será disponibilizado aos pais/responsáveis ou ao próprio aluno, quando maior de idade, o comprovante de renovação que poderá ser impresso ou salvo em formato PDF.

Para auxiliar alunos e as famílias na realização do processo, a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) publicou um guia com informações sobre o assunto. Clique aqui para ver o material.