Eleições 2020: Equipe faz ajustes no local do debate na próxima terça-feira (3)

Parte da equipe que vai trabalhar no debate da próxima terça-feira, 3, dos candidatos a prefeito de Sete Lagoas fez nesta sexta-feira, 30, a verificação de detalhes técnicos da transmissão no auditório do Promove.

Na próxima terça-feira, 3, a equipe de esportes da Rede Eldorado de Comunicação, vai fazer o programa de esportes de 11h no local. O debate começa a partir das 20h, organizado pelas Rede Promove de Ensino e Rede Eldorado de Comunicação.

O debate será transmitido ao vivo, pela Rádio Eldorado AM1300, pelas redes sociais do Portal Sete, Rádio Eldorado, Sete Lagoas Play e Site Sete Lagoas. Devido a pandemia da Covid-19 não haverá público, apenas candidatos, assessores e equipe envolvida no debate.

Foi disponibilizado um link para o envio de perguntas pelos alunos da Faculdade Promove. Os candidatos Claudinei Dias (PT), Douglas Melo (MDB), Duílio de Castro (Patriota), Emílio de Vasconcelos (PSB), Ramsés de Castro (PMN) e Saulo Calazans (Rede) explanarão suas ideias. Todos os candidatos terão as mesmas condições de tempo e exposição. O Prof. Geovani Ribeiro Castro, que será, como nas edições anteriores, o mediador do debate.

O acesso ao local pelos candidatos e assessoria, foi feito através de credenciamento que será apresentado na portaria.

Uma das preocupações da organização foi cumprir os protocolos da OMS, referente a público, questões sanitárias e distanciamento, conforme ofício encaminhado para a Justiça Eleitoral da Comarca.

