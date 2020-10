Lisca avisa que vai poupar jogadores e pede foco do América no Avaí: ‘Partida muito difícil’

Jogo será disputado neste sábado, às 19h, na Ressacada, pela 19ª rodada da Série B

Depois da vitória do América sobre o Corinthians por 1 a 0, na Neo Química Arena, em São Paulo, pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, o técnico Lisca disse que vai poupar alguns jogadores e cobrou foco no jogo contra o Avaí, neste sábado, às 19h, na Ressacada, pela 19ª rodada da Série B.

“Agora é virar a chave, começa a nossa preparação para um jogo muito difícil contra o Avaí, equipe muito qualificada, com treinador que eu sou fã, o Geninho. Treinador muito experiente, talvez seja um dos treinadores mais experientes da ativa, muito vencedor também”, afirmou Lisca.

“O Avaí precisa do resultado. Então, vamos armar a melhor estratégia, vamos rodar alguns jogadores em definitivo pela sequência. O Corinthians tem um jogo no sábado contra o Inter, não vai ter toda vantagem da semana, vai jogar no mesmo dia que a gente, mas o confronto está totalmente aberto”, acrescentou.

Na próxima quarta-feira, às 21h30, no Independência, o América volta a enfrentar o time paulista pelo jogo de volta da Copa do Brasil. Empate garante o Coelho nas quartas de final.

O Avaí está na 11ª posição da Série B, com 23 pontos. O Coelho, por sua vez, ocupa a vice-liderança, com 35 pontos.