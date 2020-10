Quem vai substituir Keno no Atlético? Veja opções do técnico Jorge Sampaoli

Artilheiro do Galo no Brasileiro está suspenso do duelo contra o Palmeiras

Em busca de reabilitação no Campeonato Brasileiro, o Atlético não terá seu principal jogador em campo contra o Palmeiras, na próxima segunda-feira, às 17h, no Allianz Parque, pela 19ª rodada. O atacante Keno está suspenso do confronto. Por isso, o técnico Jorge Sampaoli ‘quebra a cabeça’ para encontrar o substituto ideal.

Sampaoli pode optar por variações no esquema do Atlético para a partida. O Superesportes apresenta as principais alternativas para a vaga de Keno, artilheiro do Galo na competição, com oito gols.

Marrony

O atacante Marrony talvez seja uma das principais opções de Sampaoli para a vaga. O jovem jogador atua centralizado e também pelos lados e pode fazer a função de Keno. Outra opção seria a entrada dele como centroavante e a mudança de posicionamento de Eduardo Sasha.

Zaracho

Novo reforço do Atlético, Zaracho estreou no empate com o Sport, no último sábado. O jogador argentino atua mais pelo meio-campo e pode ser escalado em uma mudança de esquema.

Allan

Volante do Atlético, Allan pode entrar no time numa formação mais “defensiva” diante do Palmeiras. Com o jogador em campo, Guilherme Arana pode ter mais espaço e liberdade em campo.

Mailton

O lateral-direito já foi titular da equipe alvinegra (na vitória sobre o Bragantino, por 2 a 1, no Mineirão) no ataque, como atacante pelo lado direito – enquanto Savarino foi deslocado para a esquerda. Essa opção pode ser utilizada por Sampaoli contra o Palmeiras.

Igor Rabello

Sampaoli também já utilizou o esquema com três zagueiros, com Junior Alonso atuando pelo lado esquerdo, enquanto Guilherme Arana atuou mais centralizado. É outra opção para o treinador argentino.