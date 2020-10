Operação Finados :2020 Trânsito mais seguro é responsabilidade de todos

A Operação Finados 2020 da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Minas Gerais terá início a 00h01 do dia 30 de outubro (sexta-feira) e término às

23h59 do dia 02 de novembro (segunda-feira). O feriado de 2 de novembro,assim como todo feriado prolongado, deve ocasionar um aumento no fluxo de veículos nas rodovias federais que passam pelo estado.

As ações desenvolvidas pela PRF na operação serão focadas novamente:

* na prevenção e na diminuição da gravidade de acidentes;

*em uma resposta rápida para garantir fluidez ao trânsito;

* no combate às infrações de trânsito, em especial às condutas geradoras de acidentes como: as ultrapassagens indevidas e proibidas, dirigir sob

influência de álcool, dirigir com velocidade incompatível, transitar pelo acostamento, dentre outras.

Formato da operação – A fiscalização e o policiamento serão intensificados com o aumento das rondas ostensivas nas rodovias e através do

posicionamento das equipes em locais estratégicos. Cerca de 800 policiais se revezarão ao longo dos trechos mais movimentados e considerados críticos, pelo alto índice de acidentes ou pelo elevado número de infrações de trânsito.

Restrições de tráfego – Para melhorar a fluidez e a segurança nas rodovias federais durante o feriado prolongado, o tráfego de alguns veículos

de carga será restringido em determinados dias e horários, nas rodovias de pista simples. Não poderão transitar veículos ou combinações de veículos,

passíveis ou não de Autorização Especial de Trânsito (AET), ou Autorização Específica (AE), cujo peso e dimensões excedam qualquer um dos seguintes limites:

* 2,6 metros de largura

*4,4 metros de altura

* 19,8 metros de comprimento

* 57 toneladas de PBTC

Confira abaixo os dias e horários das restrições:

* 30/10 – sexta-feira, das 16h às 22h

* 31/10 – sábado, das 06h às 12h

*02/11 – segunda-feira, das 16h às 22h

Obs: O motorista que descumprir a determinação será multado em

R$130,16 (infração média), receberá 4 pontos na CNH e terá o veículo

retido.

Balanço Final – o Balanço final da Operação Finados 2020, possivelmente, será divulgado, na tarde de terça-feira (03/11), através do twitter@prf191mg.

Não haverá divulgação de balanço parcial.

Fonte: PRF