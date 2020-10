Iveco contrata 272 operários para reforçar produção em Sete Lagoas

A Iveco informou nessa quarta-feira, 28, que contratou 272 trabalhadores para reforçar as linhas de produção da fábrica de caminhões e chassis de ônibus em Sete Lagoas (MG). As contratações foram feitas em regime temporário e vêm na esteira da recuperação da indústria de veículos de transporte com a reabertura da economia.