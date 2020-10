Campanhas de vacinação são prorrogadas; veja os locais de vacinação em Sete Lagoas

As campanhas de vacinação contra a poliomielite, sarampo e multivacinação foram prorrogadas até o dia 20 de novembro em toda Minas Gerais. Em Sete Lagoas a prorrogação vale para todas as 19 salas de vacinação instaladas em unidades da Secretaria Municipal de Saúde.

As campanhas de imunização com alcance nacional seriam finalizadas nesta sexta-feira, 30, mas o Ministério da Saúde definiu que cada estado poderia adotar estratégias próprias de acordo com sua análise epidemiológica, tendo em vista a cobertura vacinal.

Em sua justificativa a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais explica que a prorrogação é necessária para proteger o público alvo das campanhas que ainda não atingiram os percentuais aceitáveis. Em Sete Lagoas, a campanha contra o Sarampo para pessoas entre 20 e 49 anos atingiu apenas 16,32% do público estimado. Já a campanha contra poliomielite vacinou 5.417 crianças de 12 meses a menores de 5 anos de idade, o que representa 49,73%. A meta do Ministério da Saúde é vacinar no mínimo 95% das crianças nesta faixa etária.

“Os pais e responsáveis pela criança ou adolescente que não tiverem a caderneta de vacinação também devem procurar a unidade de saúde onde uma outra caderneta será providenciada”, explica Guilherme Abreu Menezes, Referência Técnica de Imunização.

Poliomielite

Desde a década de 1990, o Brasil tem reconhecimento de país com área livre da pólio. Em Minas Gerais, o último caso da doença foi registrado em 1987, em Santa Maria de Itabira. A vacina contra a poliomielite é indicada para crianças entre 12 meses e 5 anos de idade. Segundo o governo, a meta é que 95% do público-alvo seja imunizado. As doses são em gotas, sem necessidade de agulha e seringa.

Multivacinação

A campanha de multivacinação oferece uma série de doses para diversas doenças diferentes. As vacinas devem ser aplicadas em pessoas menores de 15 anos de idade. Entre as vacinas disponíveis na campanha, estão:

– BCG, que previne a tuberculose

– Pentavalente, contra a difteria, tétano, coqueluche, hepatite B, Haemophilus e influenza B

– Rotavírus humano, contra a diarreia

– Pneumocócica 10, que protege a pneumonia meningite e otite

– Meningocócica C e ACWY, contra meningites

– Tríplice viral, que previne sarampo, caxumba e rubéola

– Varicela

– Vacina HPV, que evita tipos de câncer em jovens

– Hepatite A

– Febre amarela

Unidades de Saúde com salas de vacinação em Sete Lagoas (8h às 16h30):

CS Várzea

CS Santo Antônio

CS Santa Luzia

CS Manoa

CS Orozimbo Macedo

CS Progresso

CS São João

CS Montreal

UBS Belo Vale

UBS Luxemburgo

UBS Cidade de Deus

ESF Alvorada

ESF Esperança

ESF Catarina

ESF CDI

ESF Eldorado

ESF Fazenda Velha

ESF Barreiro

ESF Itapuã II