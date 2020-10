Rodovias de Minas terão operações e restrição de tráfego no feriado prolongado de Finados

A partir desta sexta-feira, 30 de outubro, o movimento nas estradas mineiras aumenta com a saída para o feriado prolongado de Finados, em 2 de novembro. Considerando o aumento da flexibilização em alguns locais durante a pandemia da COVID-19, o fluxo de veículos pode ser ainda mais intenso. Para garantir a segurança dos viajantes, haverá operações nas rodovias federais e estaduais.

Começa à meia-noite de sexta-feira e vai até as 23h59 da próxima segunda, 2 de novembro, a Operação Finados 2020, da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Neste ano, 800 policiais vão se revezar ao longo dos trechos mais movimentados e críticos das rodovias federais que cortam Minas. Haverá restrição de tráfego para veículos pesados.

Para evitar acidentes, alguns veículos de carga não poderão transitar por rodovias de pista simples em três dias. A proibição é válida para qualquer veículo que ultrapasse qualquer um dos seguintes limites:

2,6 metros de largura

4,4 metros de altura

19,8 metros de comprimento

57 toneladas de Peso Bruto Total Combinado (PBTC)

As restrições ocorrem nos seguintes dias e horários:

30 de outubro – sexta-feira, das 16h às 22h

31 de outubro – sábado, das 6h às 12h

2 de novembro – segunda-feira, das 16h às 22h

Quem não cumprir a determinação da PRF será multado em R$ 130,16, receberá quatro pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e terá o veículo retido.

A operação da PRF tem foco na prevenção e redução da gravidade de acidentes, resposta rápida para garantir a fluidez do trânsito e também o combate às infrações, como dirigir em alta velocidade, sob influência de álcool, entre outras.

“Mais uma vez a PRF conclama os condutores a participarem de forma direta dos esforços, para que tenhamos um feriado em que somente os momentos de alegria sejam lembrados. O fator humano é sempre o mais importante no sistema trânsito, por isso dirija com cuidado, seja prudente, pratique a direção defensiva e a urbanidade com os outros usuários das rodovias”, aconselha a Polícia Rodoviária Federal em Minas Gerais. Os telefones a PRF são 191 e (31) 3064-5300.

Polícia nas MGs

No mesmo período, a Polícia Militar Rodoviária (PMRv) também estará realizando ações nas rodovias estaduais. “Serão empregados mais de 900 policiais e 430 viaturas em todo o período (uma média de 450 policiais e 215 viaturas por dia), em batidas policiais, blitz itinerantes, blitz fixas e lei seca, com utilização de etilômetros passivos, etilômetros convencionais, radares móveis e outros equipamentos”, informou a corporação nesta quinta-feira.

Via 040 divulga situação do trânsito por horário na rodovia

A concessionária Via 040, responsável pela rodovia que liga Minas ao Rio de Janeiro e Goiás, divulgou hoje quais serão os dias e horários de trânsito mais intenso no feriado prolongado. Veja abaixo:

30 de outubro – sexta-feira, tráfego intenso a partir das 15h

31 de outubro – sábado, tráfego intenso das 6h às 11h

1º de novembro – domingo, tráfego normal

2 de novembro – segunda-feira, tráfego intenso das 12h às 17h

Segundo a empresa o fluxo de veículos entre amanhã e segunda terá um aumento de cerca de 30% em relação aos dias normais. Assim, as equipes serão reforçadas no atendimento de pista e nas praças de pedágio.

Os motoristas podem acompanhar as condições de tráfego na BR-040 pelo Twitter da concessionária, pelo site ou também se cadastrando pelo WhatsApp, seguindo as orientações disponíveis nesta página.