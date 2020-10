Atlético busca seu segundo melhor turno nos pontos corridos para seguir na briga pelo título do Brasileirão

Galo precisa vencer jogos restantes para cravar segunda melhor campanha desde 2007

O Atlético vive momento irregular no Campeonato Brasileiro, mas segue na briga pela liderança da competição – ocupa a 3ª posição com 32 pontos, três a menos que os líderes Internacional e Flamengo. Com apenas uma vitória nos últimos cinco jogos, o time perdeu a chance de fazer o melhor turno de sua história na Série A com 20 clubes. No entanto, o alvinegro ainda pode alcançar a sua segunda melhor campanha na primeira metade da competição.

Enquanto a maioria dos adversários já jogou 18 vezes, o Galo entrou em campo 17. Nos dois jogos restantes, contra Palmeiras, na próxima segunda-feira, às 17h, no Allianz Parque, e Athletico-PR, ainda sem data marcada, no Mineirão, o alvinegro pode alcançar a marca de 38 pontos no turno, menor apenas que em 2012, quando o time fez 43.

Até o momento, a segunda melhor campanha do Atlético aconteceu em 2015, com 36 pontos. Se o Atlético somar quatro pontos nos últimos dois jogos do turno, vai igualar a marca daquele ano. No entanto, em 2020 o alvinegro terá uma vitória a mais.

Nos anos em que fez as suas duas melhores campanhas na primeira metade do Campeonato Brasileiro, o Galo encerrou a competição com o vice-campeonato. Neste ano, o clube espera dar um passo a mais e acabar com jejum de quase 50 anos sem o título nacional.

Para isso, precisa voltar a vencer fora de casa e melhorar a campanha longe de seus domínios. O Galo é apenas o oitavo melhor visitante do Campeonato Brasileiro, com três vitórias e cinco derrotas, aproveitamento de 37,5%.

O meia Alan Franco espera que o Atlético consiga aproveitar a semana de treinamentos para ajustar detalhes e voltar a vencer na competição – já são três jogos seguidos sem vitória.

“Uma semana completa de trabalhos. Na verdade, não fomos muito bem (nos últimos jogos). É uma oportunidade para ajustar alguns detalhes que estão nos faltando. Vamos aproveitar ao máximo essa semana para fazermos um grande jogo na segunda-feira”.

Campanhas do Atlético no turno

2007 – 25 pontos: 7 vitórias, 4 empates e 8 derrotas

2008 – 24 pontos: 6 vitórias, 6 empates e 7 derrotas

2009 – 32 pontos: 9 vitórias, 5 empates e 5 derrotas

2010 – 17 pontos: 5 vitórias, 2 empates e 12 derrotas

2011 – 15 pontos: 4 vitórias, 3 empates e 12 derrotas

2012 – 43 pontos: 13 vitórias, 4 empates e 2 derrotas

2013 – 25 pontos: 6 vitórias, 7 empates e 6 derrotas

2014 – 30 pontos: 8 vitórias, 6 empates e 5 derrotas

2015 – 36 pontos: 11 vitórias, 3 empates e 5 derrotas

2016 – 35 pontos: 10 vitórias, 5 empates e 4 derrotas

2017 – 26 pontos: 6 vitórias, 5 empates e 8 derrotas

2018 – 33 pontos: 10 vitórias, 3 empates e 6 derrotas

2019 – 27 pontos: 8 vitórias, 3 empates e 8 derrotas

2020 – 32 pontos: 10 vitórias, 2 empate e 5 derrotas