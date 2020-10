Boletim destaca nova mudança para o Minas Consciente em relação a eventos; confira

Boletim desta quinta-feira, 29 de outubro, atualiza casos positivos de Covid-19 por bairro



Uma nova mudança passa a valer para o plano Minas Consciente a partir deste sábado (31), segundo deliberação aprovada em reunião ontem, pelo Comitê Extraordinário Covid-19 do Governo do Estado. Pela nova regra, a distância para cada pessoa deve ser de 10 m² em eventos fechados e de 4 m² em eventos abertos. Em ambos os casos, o número máximo de presentes permitido por evento é de até 500 pessoas.

As autorizações para eventos são válidas apenas para a onda verde, na qual está a macrorregião de Sete Lagoas, sendo que todos os protocolos de proteção, que incluem o uso de máscara e álcool em gel, são obrigatórios.

As novas regras visam proteger trabalhadores e frequentadores de eventos culturais. No dia 1º de dezembro, o Comitê Extraordinário Covid-19 irá analisar o impacto da mudança e, caso seja necessário, poderá propor novas alterações.

Casos

Com uma alta de 0,4% nas notificações de casos suspeitos de Covid-19 nas últimas 24 horas, Sete Lagoas tem hoje 314 pessoas com sintomas gripais sendo monitoradas pela Secretaria Municipal de Saúde. Os testes com resultado negativo já somam 11.021 desde o início da pandemia.

Nas últimas 24 horas, 12 novos casos positivos foram confirmados: sete mulheres e cinco homens. A cidade segue sem novos óbitos em decorrência de complicações da Covid. Assim, Sete Lagoas soma 3.170 contaminações desde o início da pandemia, entre eles, 61 óbitos, cinco hospitalizados, 42 pessoas em isolamento domiciliar e 3.062 já recuperadas.

Hospitalizados

Entre pacientes de Sete Lagoas e de outras cidades da região, hoje são 28 internados por causas respiratórias, sendo 21 em leitos de enfermaria e sete em UTI. Nos leitos de UTI são dois pacientes de Sete Lagoas. A taxa de ocupação no SUS e na rede particular se mantém em 11,5%.

No Hospital Municipal há seis internados (três em UTI), no Hospital Nossa Senhora das Graças são 19 internados (em leitos do SUS são 11 em enfermaria e três em UTI), no Hospital da Unimed temos um internado em UTI e na UPA temos duas internações, em enfermaria. A taxa de ocupação de leitos de UTI Covid do SUS na cidade também se mantém em 14,6%.

Entre os 28 internados, dez testaram positivo, sendo cinco deles de Sete Lagoas e os demais de Paraopeba, Pompeu e dos estados de Tocantins e São Paulo. Há ainda 13 pacientes com resultado negativo e cinco esperando resultados de exames.

Devido aos feriados do Dia do Servidor Público (alterado de 28 para 30 de novembro) e de Finados (2 de novembro), o Boletim Epidemiológico volta na próxima terça-feira, 3 de novembro. Apesar dos bons índices, o alerta permanece para que as medidas de segurança sejam constantes, como o uso de máscaras, a higiene das mãos e o distanciamento social. Dúvidas: 3773-2576 | Denúncias: 153 | Informações: www.setelagoas.mg.gov.br/coronavirus

Bairros com casos confirmados de Covid-19 em Sete Lagoas:

Progresso: 111

Centro: 104

Jardim Arizona: 104

Boa Vista: 102

JK: 95

Santo Antônio: 92

Carmo I: 89

Nossa Senhora das Graças: 84

Montreal: 79

Interlagos I: 78

Nova Cidade e São Geraldo: 74

Jardim Europa: 61

Cidade de Deus: 59

Canaã e Verde Vale: 56

Santa Luzia: 51

Barreiro e Belo Vale I: 48

São Francisco: 47

Catarina: 44

Indústrias e Mangabeiras: 42

Jardim Cambuí: 41

Emília e Interlagos II: 40

Bernardo Valadares, Luxemburgo e Vale das Palmeiras: 39

CDI, Orozimbo Macedo e Vapabuçu: 38

Jardim Primavera II, São João e São Vicente: 37

Aeroporto: 36

Alvorada, Fátima, Manoa: 34

Itapuã I: 32

Braz Filizola: 31

Jardim Primavera I: 30

Esperança: 28

Iporanga: 27

Santa Helena: 26

Canadá: 25

Santa Elisa: 23

Padre Teodoro I, Santa Rita de Cássia, São Dimas e São Pedro: 22

Jardim Universitário: 21

Eldorado: 20

Brasília, Santa Rosa e São Cristóvão: 19

Bela Vista I, Bela Vista II e Planalto: 18

Vila Brasil: 17

Novo Horizonte: 16

Olinto Alvim: 15

14 CASOS

Industrial, Morro do Claro e Várzea.

13 CASOS

Itapuã II, Mata Grande e Papavento.

12 CASOS

Belo Vale II e Residencial Da Vinci.

11 CASOS

Santa Marcelina.

10 CASOS

Cidade Nova, Dante Lanza, Nossa Senhora de Lourdes, Monte Carlo e São Jorge.

9 CASOS

Santa Maria e Titamar.

8 CASOS

Carmo II, Cedro Cachoeira, Santa Felicidade, São José e Wenceslau Braz.

7 CASOS

Bouganville II, Dona Silvia, Fazenda Velha, Glória, Jardim dos Pequis e Tamanduá.

6 CASOS

Bom Jardim, Canadá II, Distrito Industrial, Esmeraldas I, Indústrias II e Panorama.

5 CASOS

Bouganville I, Flórida, Funcionários e Recanto do Cedro.

4 CASOS

Chácara do Paiva, Dona Dora, Esmeraldas II e Recanto da Serra.

3 CASOS

Alex Paiva, Anchieta, Bela Vista III, Lagoa Grande, Lontra, New York, Portal da Serra, Residencial Campestre, Residencial Por do Sol, São Sebastião e Zona Rural.

2 CASOS

Bandeirante, Brejinho, Condomínio Lagoa Azul, Estiva, Honorina Pontes, Henrique Nery, Ouro Branco, Residencial Blue Garden e Residencial Ermitage.

1 CASO

Areias, Catavento, Centenário, Embrapa, Esplanada do Moinho, Flora Bela, Goiabeira, Iraque, Padre Teodoro II, Recanto São José, Riacho do Campo, Santa Cruz, Silva Xavier e Quintas da Varginha.