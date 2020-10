Saiba como organizar os gastos financeiros no final do ano

Especialista dá dicas para amenizar os impactos dos gastos acumulados nas datas comemorativas

Com a proximidade das festas de fim de ano, surgem grandes ofertas e com isso, vem à tona a quantidade de gastos extras que essas datas exigem. Segundo dados da Rakuten Advertising, 86% dos consumidores de e-commerce pretendem gastar em compras na Black Friday e Natal, mesmo com a crise financeira.

Para evitar que as compras causem grandes prejuízos, o head de operações da fintech Simplic, João Figueira, dá dicas que podem auxiliar o consumidor a aproveitar as festas. “Sabemos o quanto os gastos aumentam no final do ano e também no começo, por isso, é importante estar sempre em alerta para que os gastos não ultrapassem o limite da sua saúde financeira, se organizar é sempre a melhorar alternativa para não cair em dívidas”, completa o especialista.

1- Planejar gastos

Para João, a principal dica é planejar os gastos extras com a maior antecedência possível. Sondar presentes e ofertas o quanto antes é importante para reservar dinheiro para imprevistos ou futuras aquisições.

2 – Usar a tecnologia

Algumas plataformas como comparadores de preços e aplicativos de planilhas financeiras são essenciais para otimizar o controle financeiro. Além de reduzir o tempo gasto com essas ocupações, a tecnologia também permite facilidade de acesso.

3 – Ter um “plano B”

É interessante obter uma segunda opção, mais barata, para as listas de presente e compras de fim de ano. Assim, se os gastos do mês ultrapassarem o planejado, ainda será possível adquirir todos os produtos necessários.

4 – Pagar à vista

O especialista dá um alerta importante sobre uma situação recorrente: as parcelas. “Se muitas parcelas forem acumuladas, podem causar prejuízos no futuro. As parcelas devem ser utilizadas apenas quando o valor da compra é muito alto, ou quando não há outra opção. Se não for o caso, pagar à vista é a melhor opção, pois quita as responsabilidades sob esse valor”, explica.

5 -Evitar emprestar dinheiro / cartão de crédito

Por fim, o head de operações afirma que não se deve emprestar dinheiro, nem senhas de cartão se está passando por alguma dificuldade financeira. Os gastos de outra pessoa podem atrapalhar a organização financeira e acabar causando dívidas ou contenções que não seriam necessárias.

Sobre a Simplic

Lançado em 2014 no Brasil, a Simplic é a primeira plataforma de crédito pessoal 100% online do País. Inovadora, a ferramenta utiliza inteligência artificial, machine learning e big data para analisar dados dos usuários advindos de mais de 200 variáveis e é capaz de gerar uma resposta em menos de 3 segundos. Oferece empréstimos entre R$500 e R$3.500, que podem ser pagos em 3, 6, 9 ou 12 vezes, tudo de forma prática, rápida, segura e digital. Hoje, analisa mais de 10 mil propostas por dia e já originou meio bilhão de reais desde o início das operações.