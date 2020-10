Delegado-geral diz que PMPR se confundiu e nega prisão de acusado de matar ator

A Polícia Militar do Paraná vai informar que se confundiu e não prendeu o empresário Paulo Cupertino, acusado de assassinar o ator Rafael Miguel e os pais dele, disse o delegado-geral de Polícia de São Paulo, Ruy Ferraz Fontes, segundo o G1.

Nessa segunda-feira (26), a Polícia Civil descobriu que o empresário estava usando o nome falso de Manoel Machado da Silva. De acordo com a Polícia Civil (PC) do Paraná, ele conseguiu dar entrada no documento em uma cidade no interior do estado.

A imagem da falsificação foi divulgada nessa terça-feira (27). Paulo usou outros documentos falsos para conseguir a identidade em Jataizinho. O funcionário público que fez a documentação para o foragido foi ouvido pela polícia, ele disse que não se lembrava de Paulo.

Relembre o caso

Rafael, de 22 anos, e os pais dele, João Alcisio Miguel, de 52, e Miriam Selma Miguel, de 50, foram assassinados a tiros. Paulo não aceitava o relacionamento amoroso entre Rafael e a filha dele, Isabela, então com 18 anos.

Itatiaia