Embalado por goleada na Série B, Paraná terá desfalques para enfrentar o Cruzeiro

Partida será realizada na sexta-feira, às 21h30

Embalado pela goleada sobre o Oeste por 4 a 0, no Durival de Brito, em Curitiba, o Paraná se prepara para enfrentar o Cruzeiro, em jogo válido pela 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, nesta sexta-feira, às 21h30, no Mineirão.

O time paranaense terá desfalques para o duelo no Gigante da Pampulha. O lateral-esquerdo Jean Victor e o atacante Bruno Gomes estão suspensos. Juninho e Léo Castro devem ser os substitutos.

“São perdas que a gente sabe que o ritmo de jogo acaba dando uma segurança e uma estabilidade maior, mas a gente confia nos atletas que vamos optar para entrar contra o Cruzeiro. É analisar bem, tomar as melhores decisões na montagem da equipe. Acima de tudo, passar confiança para aqueles que entrarem”, disse o técnico Allan Aal.

O Paraná deve ser escalado com Alisson; Paulo Henrique, Salazar, Hurtado e Juninho; Jhony Douglas, Higor Meritão e Renan Bressan; Andrey, Thiago Alves e Bruno Gomes.

O time paranaense está na quinta posição da Série B, com 28 pontos. O Cruzeiro, por sua vez, ocupa o 18º posto, com 17 pontos.