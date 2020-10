Hyoran será baixa do Galo para jogo contra o Palmeiras

Além de não poder contar com o atacante Keno, que vai cumprir suspensão, o Atlético também não terá o meia Hyoran contra o Palmeiras, na próxima segunda (2). O Galo vai visitar o time paulista às 17h, no Allianz Parque, pelo encerramento do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, e terá Hyoran como desfalque porque o meia está emprestado ao time mineiro pelo Verdão.

Uma cláusula no empréstimo impede que Hyoran enfrente o clube ao qual pertence. O meia chegou ao Atlético neste ano e já entrou em campo 30 vezes, com três gols marcados. Atualmente, não é considerado titular absoluto no time, mas eventualmente entra na equipe de Jorge Sampaoli. Ele disputa posição com Nathan, Alan Franco, Matías Zaracho e Dylan Borrero no meio-campo.

Não vai haver lei do ex nem por Hyoran e nem por Keno. O atacante defendeu o Verdão até 2018, quando deixou o futebol brasileiro para jogar no exterior. O Palmeiras foi o último clube do Brasil defendido por Keno antes do atacante ser repatriado pelo Galo, já durante a pandemia. No jogo contra o Sport, no último fim de semana, o titular absoluto de Jorge Sampaoli levou o terceiro cartão amarelo.