No Dia do Servidor Público, Romeu Zema anuncia escala de pagamento

Ao cumprimentar o funcionalismo na data em que se comemora o seu dia, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, anunciou, nesta quarta-feira (28/10), a escala de pagamento dos servidores do Estado em novembro. A primeira parcela, com valor de R$ 2 mil será depositada em 11/11. Já a segunda parcela, com o restante do salário, será quitada dia 23/11.

Zema lembrou que nesta data, 28 de outubro, é celebrado o Dia do Servidor Público, e parabenizou os trabalhadores que atuam na área. “Fica aqui a minha gratidão a todos os profissionais que têm contato direto com o público e que, muitas vezes, se expõem a riscos em prol de toda a comunidade”, agradeceu.

Servidores da Saúde e da Segurança Pública recebem o salário integralmente, no dia 11/11. O governador destacou que o objetivo de sua gestão é que todos os funcionários possam ter acesso à folha de pagamento sem parcelamento.

“Meu sonho é colocar tudo em dia. Estou trabalhando arduamente para que isso aconteça o quanto antes”, afirmou.