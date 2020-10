Dia de Finados não terá celebrações nos cemitérios de Sete Lagoas

Devido a pandemia, a Diocese de Sete Lagoas decidiu, que não haverá celebração de Missas nos cemitérios Parque Santa Helena, Santa Luzia e Parque Boa Vista.

Com isto, os cemitérios estarão abertos para visitação pública e a orientação é da utilização de máscara, uso de alcoól em gel, além de distanciamento. O cemitérios Parque Santa Helena e Santa Luzia vão funcionar no horário de 6 às 18h, e a parte da prefeitura no Parque Boa Vista será de 8 às 17h,enquanto na área particular, o horário para visitação será de 7h30 às 15hs.

No dia 2 de novembro, o Grupo Zelo promove algo inédito: a live “Conectando Memórias”. O público poderá conferir a programação da live “Conectando Memórias” a partir das 9 horas, no canal do YouTube do Grupo Zelo. Ao longo do dia, até às 17 horas, a ação solidária contará com a participação de convidados especiais, grandes nomes, como: os cantores Alexandre Pires e Renato Teixeira, a cantora Fernanda Brum e o ator Malvino Salvador, entre outros.