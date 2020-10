Copa do Brasil: América inicia duelo com Corinthians por vaga inédita nas quartas

Equipes se enfrentarão pela primeira vez na história da competição nacional

Em boa fase, o América inicia nesta quarta-feira a busca por uma vaga inédita nas quartas de final da Copa do Brasil diante do Corinthians. Os times se enfrentam às 21h30, na Neo Química Arena, em São Paulo, em duelo de ida das oitavas da competição.

O Coelho tem a chance de chegar às quartas pela primeira vez. Ao eliminar a Ponte Preta, pelo placar agregado de 5 a 3, na fase anterior, o clube já garantiu sua melhor campanha na história da Copa do Brasil.

Para chegar até aqui, o América superou quatro adversários: Santos-AP, Operário-PR, Ferroviária e Ponte Preta. O Corinthians, por sua vez, entrou diretamente na quinta fase do torneio por ser um dos representantes brasileiros na Copa Libertadores.

O vencedor do confronto ainda embolsará R$ 3,3 milhões. O clube mineiro já assegurou R$ 7,29 milhões pelas fases anteriores.

Tabu em jogo

Corinthians e América se enfrentarão na Copa do Brasil pela primeira vez na história. Em duelo inédito, os mineiros ainda tentarão quebrar um tabu de nove anos sem vencer os paulistas.

A última vez que o América venceu o Corinthians foi em 6 novembro de 2011, por 2 a 1, no Parque do Sabiá, em Uberlândia, pelo segundo turno da Série A do Campeonato Brasileiro. Amaral e Fábio Junior fizeram os gols do Coelho, que era lanterna da competição, sobre o então líder e futuro campeão nacional daquele ano.

Desde então, foram quatro jogos, com três triunfos do Corinthians e um empate. As equipes não se enfrentam desde o Campeonato Brasileiro de 2018. Na ocasião, o jogo terminou sem gols, pela 27ª rodada da Série A.

O retrospecto geral do duelo é favorável aos alvinegros. Em 18 jogos, foram oito vitórias do Corinthians e cinco triunfos do América, além de cinco empates.

Momentos opostos

Rivais nesta quarta-feira, América e Corinthians vivem momentos opostos nas Séries A e B do Campeonato Brasileiro. Enquanto os paulistas tentam reagir na elite (13º, com 21 pontos), o Coelho luta pelo acesso na Segundona e ocupa a vice-liderança, com 35 pontos.

Apesar de viverem situações distintas dentro de campo, Lisca não se apega à boa fase americana. Para ele, está na hora mostrar ambição e desempenhar uma boa performance contra o time paulista.

“É uma oportunidade de mostrar nosso trabalho, de mostrar a cara do América, do nosso grupo e nosso caráter, mas com muito respeito, e o maior respeito que se tem ao adversário é mostrar ambição, ganhar e jogar bem. Não podemos nos esconder, agora é hora de mostrar tudo que a gente tem para fora. Esse é o jogo que todos querem jogar, mas com muita calma, tranquilidade e organização. Vejo um momento bom do time, mas não podemos nos iludir com isso. Estamos valorizando essa oportunidade profissional, mas agora é aproveitar essa oportunidade”, analisou.

América

Na tentativa de levar um resultado para Belo Horizonte, o América deverá manter a base da equipe titular na vitória alviverde sobre o Confiança, por 2 a 1, pela 18ª rodada da Série B.

O meia Alê e o atacante Rodolfo, porém, poderão aparecer como opções ao longo do jogo. Eles estão recuperados de lesões e chegaram a participar dos minutos finais da partida contra o Confiança.

O único desfalque fica por conta do zagueiro Eduardo Bauermann. Ele segue sob cuidados do departamento médico após uma cirurgia no joelho esquerdo.

Corinthians

O Corinthians, por outro lado, tem cinco desfalques confirmados para o duelo desta quarta-feira. O lateral-esquerdo Fábio Santos, o meia Otero e o atacante Gustavo Mosquito já atuaram na competição defendendo Atlético e Paraná, respectivamente, e estão fora por força do regulamento.

Além deles, o atacante Gustavo Mantuan está com a Seleção Brasileira Sub-20. A última baixa fica por conta de Danilo Avelar, que está em recuperação de uma cirurgia no joelho direito.

Porém, o técnico Vagner Mancini poderá contar com o retorno do lateral-esquerdo Lucas Piton e do atacante Jô. Eles foram liberados pelo departamento médico e ficam à disposição.

CORINTHIANS X AMÉRICA

Corinthians

Cássio, Fagner, Marllon, Gil e Lucas Piton; Xavier, Ramiro, Ederson e Matheus Vital; Cazares e Jô. Técnico: Vágner Mancini.

América

Matheus Cavichioli; Diego Ferreira, Messias, Anderson, Sávio; Zé Ricardo, Juninho, Geovane (Alê); Ademir, Léo Passos (Rodolfo), Felipe Azevedo. Técnico: Lisca.

Motivo: jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil

Data e horário: quarta-feira, às 21h30min

Local: Neo Química Arena, em São Paulo

Árbitro: Rodrigo Dalonso Ferreira (SC)

Auxiliares: Alex dos Santos e Henrique Neu Ribeiro (SC)