Faculdade Promove vai distribuir bolsas de até 90% de desconto. Inscrições já estão abertas.

As Faculdades Promove convidam você para dar o primeiro passo para alcançar a sua vida profissional

Exatas, biológicas ou humanas? Provavelmente você já deve ter respondido em alguma fase da sua vida àquela pergunta clichê: “o que você quer ser quando crescer?” Seja qual for a sua resposta, as Faculdades Promove de Sete Lagoas têm diversas opções para você e te ajudarão a chegar ainda mais perto de uma vida profissional estável!

Como?

O primeiro passo é você se inscrever para o Vestibular 1.º /2021, que já tem data marcada. A inscrição é gratuita e o vestibulando terá diversos benefícios especiais, do início ao fim. O segundo passo é escolher um dentre os nove cursos de graduação bacharelados e tecnológicos disponíveis. O terceiro passo é definir qual dos três processos seletivos vigentes será o mais adequado para as suas necessidades e fazer sua inscrição. Para concluir as etapas para a mudança que você quer para o seu futuro, o quarto passo é esperar as notas saírem e se matricular no curso escolhido.

Processos seletivos

O vestibular presencial acontecerá no dia 28 de novembro de 2020, às 09h, na Unidade Sede das Faculdades Promove, na rua Dr. Pena, 35, Centro. Nele serão distribuídas bolsas de 40 a 90% de desconto nos cursos ofertados pela instituição, de acordo com a classificação na seletiva. Optando por esse processo, fique tranquilo! As provas serão realizadas com todas as medidas de segurança e distanciamento que o momento exige.

Outra opção é o vestibular on-line, processo permanente, onde o candidato poderá fazer a prova de casa, no dia e horário que achar mais adequado. Nesse processo serão distribuídas bolsas de 40% de desconto para todos os aprovados.

A terceira e última opção é vestibular com a nota do Enem. Se você fez o Exame Nacional do Ensino Médio nos últimos 5 anos (2015 a 2019) basta apresentar sua nota para ingressar em um dos nossos cursos. São bolsas de 30 a 90% de desconto, de acordo com a nota média alcançada no exame.

Inscreva-se

Você não tem desculpa para ficar em casa e não ir atrás dos seus objetivos não é mesmo? Acesse o site: vestibular.promovesetelagoas.com.br e faça sua inscrição! Não conseguiu acessar ao site para fazer sua inscrição ou bateu alguma dúvida? Ligue (31) 3779-2700 ou chame no WhatsApp (31) 98973-2354. A equipe de atendimento das Faculdades Promove de Sete Lagoas está disponível das 09h às 18h para te atender.

Da Redação com Ascom Rede Promove de Ensino