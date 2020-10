PCMG e MPMG deflagram operação Aluga-se contra o crime organizado

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) e o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e da Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público da Comarca de Contagem, realizam, hoje (28), a operação Aluga-se. O objetivo é combater desvios de recursos públicos destinados ao programa do município de Contagem denominado Bolsa Moradia. Os desvios de verbas públicas chegam a mais de R$ 4 milhões.

São cumpridos 31mandados de busca e apreensão e quatro mandados de prisão temporária nos municípios de Contagem, Belo Horizonte, Oliveira, Baldim, Jaboticatubas, Lagoa Santa e Ribeirão das Neves. Dentre os alvos, estão um ex-diretor do programa Bolsa Moradia de Contagem, um vereador, um secretário de Contagem, além de agentes públicos, políticos e empresas.

Segundo as investigações, há indícios de que o então diretor do programa associou-se a duas outras pessoas para desviar os valores pertencentes ao erário, aos familiares e entes próximos dos integrantes da associação criminosa, além de empresas que atuam no ramo de materiais de construção. Uma associação beneficente e outras pessoas também são investigadas. Além disso, as provas demonstraram a participação, direta ou indireta, de outros agentes políticos e públicos na execução dos crimes.

Os suspeitos podem responder por associação criminosa, peculato, inserção de dados falsos em sistemas de informação e lavagem de dinheiro, cujas penas variam de 2 a 12 anos.

Além dos mandados de busca e apreensão e de prisão, houve o bloqueio do montante equivalente a R$ 4.168.183,42 e o afastamento dos cargos e funções públicas de 4 suspeitos.

Participam da operação 114 policiais civis (4 delegados e 110 investigadores) e 4 promotores de Justiça.

Fonte: Polícia Civil