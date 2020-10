Em Matozinhos, suspeitos de tráfico de drogas são presos pela PM

Na terça-feira, 27, os policiais militares foram verificar uma denúncia anônima de tráfico de drogas recebida pelo Disque Denúncia no bairro Florestal em Matozinhos.

Chegando ao local, os militares avistaram, em atitude suspeita, E.C.M.F, 23 anos, que foi abordado. Com ele, os policiais encontraram 1 porção de maconha e R$ 17,00 reais em dinheiro. O suspeito afirmou que a droga encontrada seria para seu próprio consumo, entretanto, os militares realizaram buscas no local onde E.C.M.F havia transitado e encontraram mais 07 buchas de maconha e 04 pedras de crack.

O abordado disse que ele é apenas um usuário de drogas e que as drogas encontradas pertenceriam a M.V.M.S, 35 anos, e ainda mostrou aos policiais onde M.V.M.S escondia mais porções de drogas. Ao verificar o local apontado, os policiais encontraram mais 48 pedras de crack. Os militares realizaram o rastreamento do suspeito M.V.M.S e lograram êxito em encontra-lo e com ele ainda foi localizado R$85,00 reais em dinheiro.

Os autores presos e os materiais apreendidos foram encaminhados a Delegacia de Plantão da Polícia Civil.

Agência Regional de Comunicação- 19ª RPM