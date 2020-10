Dia do Servidor passa para sexta-feira, para que funcionalismo estadual tenha feriado prolongado em Minas

Comemorado em 28 de outubro, o Dia do Servidor, que seria nesta quarta-feira, foi transferido pelo Governo de Minas para a sexta (30) no estado, o que possibilitará um feriado prolongado para o funcionalismo público estadual, já que segunda-feira (2) é Dia de Finados.

O calendário de feriados é publicado no início do ano corrente, para que o servidor possa se programar. O ajuste da data, para que haja um feriado prolongado com o dia 2 de novembro, é prática comum e também era feita em gestões anteriores.

Em nota, o Governo de Minas informou que “o Dia do Servidor Público será celebrado nesta sexta-feira (30/10), quando será ponto facultativo nas repartições públicas estaduais. Ficam ressalvados os serviços de natureza médico-hospitalar, de segurança pública, os das Unidades de Atendimento Integrado (UAI), os da Fundação TV Minas Cultural e Educativa e os dos Museus, considerados imprescindíveis a critério das autoridades competente”.

Fonte: Itatiaia