Bolsa Família pode não ter pagamento de 13º neste ano, diz Ministério da Economia

O 13º salário para os beneficiários do Bolsa Família pode não ser pago neste ano, apesar da promessa do governo federal. A informação foi divulgada nesta terça-feira pelo Ministério da Economia, ao ser questionado pela imprensa sobre a previsão de pagamento desta parcela extra.

No ano passado, mais de 13 milhões de famílias receberam o décimo terceiro pagamento do Bolsa Família. Foi uma medida do governo federal para compensar os beneficiários do programa por causa da alta da inflação.

Para que o pagamento fosse assegurado neste ano, seria necessária uma nova Medida Provisória ou o envio de um projeto de lei para o Congresso aprovar.

Fonte: Itatiaia