Mulher é presa por roubo na região central de Sete Lagoas

Nessa segunda-feira, 26, foi noticiado via 190 um roubo ocorrido na loja E., localizada na rua Teófilo Otoni, área central de Sete Lagoas. Diante das informações, os militares deslocaram de forma rápida até o estabelecimento comercial, onde fizeram contato com a vítima que relatou que uma mulher, de posse de uma faca, teria lhe ameaçado de morte, subtraindo R$ 130,00 (cento e trinta reais) em dinheiro, além de uma correntinha de ouro.

Nesse instante, as guarnições de posse das características da autora, saíram no rastreamento, tendo localizado a autora C. L. J, 46 anos, próximo ao terminal de ônibus, na Avenida Norte / Sul. Após buscas pessoais na autora, foram localizados o dinheiro e a correntinha de ouro. Os militares deram voz de prisão em flagrante delito pelo crime de roubo.

Após diligências, foi constatada que a autora teria cometido outro roubo na última quinta-feira, 22, em outra loja na Rua Teófilo Otoni, tendo a vítima reconhecido a autora. De imediato, os militares deslocaram na residência da referida autora, no Bairro de Fátima, onde localizaram diversas peças de roupas roubadas na semana passada.

Agência Local de Comunicação – 25º BPM