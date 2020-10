Prefeitura de Sete Lagoas paga folha na próxima sexta-feira (30)

A Prefeitura de Sete Lagoas paga na próxima sexta-feira (30), a folha salarial referente ao mês de outubro. A antecipação ocorre pelo oitavo mês seguido e foi adotada pela atual administração, como alternativa para fomentar a economia local em tempos de pandemia.

O primeiro pagamento antecipado foi anunciado pelo prefeito Duílio de Castro (Patriota) ainda em março deste ano, quando foi preciso tomar medidas restritivas em todo o Brasil para combater a propagação do novo coronavírus.

A Prefeitura já divulgou o calendário de pagamentos dos servidores até o fim do ano também com a data de acerto do 13º salário: outubro (dia 30), novembro (dia 30), dezembro (dia 30) e o 13º Salário (até o dia 15 de dezembro). Antes da pandemia, o pagamento era realizado sempre no 5º dia últil do mês subsequente ao mês trabalhado.

Na sexta, a prefeitura decretou ponto facultativo pelo Dia do Servidor Público e na segunda-feira 2, feriado de Finados.

