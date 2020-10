Agenda 2021 da Apae de Sete Lagoas já está à venda

Nesta edição, a capa traz uma novidade: o quebra cabeças! O quebra cabeças, representado pelo fractal da capa, é o símbolo do Autismo. A intenção desta capa é conscientizar a sociedade em relação à uma parcela da população ainda bem incompreendida, que merece nosso carinho e respeito.

As páginas internas também estão com novidades. O papel usado nas divisórias foi modificado para valorizar as fotografias. Uma ousadia que deu certo! Os assistidos aparecem nessas páginas acompanhados de frases inspiradoras.

Esta é a 8ª edição da Agenda, que é um projeto de grande importância para a instituição. As arrecadações financeiras da instituição estão aquém do necessário devido à pandemia impossibilitada de realizar seus tradicionais eventos.

E, mesmo com a pandemia, a instituição não está fechada matendo atendimentos presenciais e remotos diariamente. Atualmente a APAE está com 872 assistidos e o número de atendimentos aumenta a cada mês.

A agenda APAE será a maior oportunidade de arrecadação de fundos para a instituição que espera mais uma vez contar com a ajuda dos amigos da APAE.

Ao adquirir a agenda, você leva um produto de qualidade e ainda ajuda a APAE a dar continuidade em seus projetos de melhoria de qualidade de vida de seus 872 assistidos e famílias.

Para adquirir a agenda ligue 31 3774 2101 ou procure um dos pontos de vendas:

APAE

Babylândia

Cooperlider

Diesel Sete

Pit Stop Pneus

PC Bacana

Carmo Veículos

Redação com Assessoria de Comunicação/Apae-SL