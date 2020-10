Você que é leitor (a) assíduo (a) da nossa Conversa Afiada, recorda-se que exatamente dia 04 de Setembro, com o título “Mentira tem perna curta”, fiz uma matéria alertando aos eleitores das falsas promessas que determinados (as) candidatos (as) usam para iludir e ganhar votos.

Desculpe-me se você é candidato (a) e se enquadra como mentiroso (a), os eleitores já cientes que promessas não foram e nem serão cumpridas, estão “checando” sua ficha.

Resumindo: Você candidata (o) tem “Ficha limpa”?

Está chegando o dia das eleições Municipais e o eleitor mostrará nas urnas “A hora da Verdade”.

Não podemos aceitar que o nome Brasil seja manchado mundialmente, conhecido como o país de “corruptos” porque alguns políticos usam do poder para desviar o dinheiro público.

Lembra-se da matéria da semana passada quando falei das contratações que são feitas por alguns políticos?

Se você é político correto, honesto (a), por que propõem a “rachadinha” para seus contratados?

Se você é profissional correto, honesta (a) por que aceita participar da “rachadinha”?

A hora da Verdade será dita nas urnas e o eleitor avaliar que os participantes da “rachadinha” não são confiáveis, portanto, não deve ter representante no Executivo nem Legislativo.

Faça uma avaliação consciente, pois, está chegando a hora da verdade.

Atente para essa história abaixo:

– A Mentira disse a Verdade: “Vamos tomar um banho juntas, a água do poço é muito bonita”.

A Verdade ainda desconfiada experimentou a água e descobriu que ela era muito bonita.

Então, elas se despiram e foram tomar banho.

Mas de repente, a Mentira saiu da água e fugiu usando a roupa da Verdade.

A Verdade furiosa saiu do poço para recuperar as suas roupas.

Mas o Mundo, vendo a Verdade nua, desviou o olhar com raiva e desprezo.

A pobre Verdade voltou para o poço e desapareceu para sempre escondendo sua vergonha.

Desde então a Mentira gira o Mundo vestida de Verdade satisfazendo as necessidades da sociedade.

Moral da história:

Por que o mundo não alimenta nenhum desejo de conhecer a verdade nua?

Chegou a hora da Verdade!

Até a semana que vem se Deus quiser, e Ele há de querer.

Por Arnaldo Martins

Cebolinha