Orientações de segurança para mesários são tema de vídeo produzido pelo TRE

Nas Eleições 2020, todos nós teremos que lidar com uma novidade: os cuidados sanitários para prevenir a disseminação do novo coronavírus. Nesse cenário, os mesários, que já tinham um papel fundamental para assegurar a realização de uma votação tranquila em cada seção eleitoral, terão ainda mais importância. Caberá a eles a orientação aos eleitores nos locais de votação e execução correta de alguns procedimentos para minimizar os riscos de contaminação.

Foi pensando nos mesários que o TRE Minas produziu um vídeo que mostra em detalhes a forma adequada de uso das máscaras e do protetor facial e de higienização das mãos, superfícies e objetos. O material também é bastante útil para os eleitores conhecerem o fluxo de votação e saberem como será a votação no 1º turno, no dia 15 de novembro; e no 2º turno, onde houver, no dia 29 de novembro.

Confira o vídeo sobre medidas de segurança e fluxo de votação.

O vídeo foi todo produzido pelo TRE. Uma seção eleitoral foi montada na sede do Tribunal, e foram utilizados exatamente os itens que serão entregues aos mesários e usados por eles, além de uma urna eletrônica, cabine de votação e caderno de votação reais. A mesária Érika Santos, que é enfermeira especialista em paramentação e desparamentação, foi quem gravou as cenas ensinando a forma correta de colocar e retirar a máscara e o face shield e higienizar as mãos com álcool em gel.

Também participaram da gravação do vídeo os servidores do TRE Anderson Conceição, Helen Moreira, Juliana Dornelas, Marcelo Lemos e Rodrigo Peixoto. O roteiro foi escrito pela servidora Patrícia Montenegro.

Segurança nas eleições

A Justiça Eleitoral vem empenhando todos os esforços para minimizar os riscos de contaminação pelo novo coronavírus e garantir a realização de eleições seguras. Com a ajuda de uma consultoria formada por especialistas da Fundação Oswaldo Cruz e hospitais Albert Einstein e Sírio Libanês, o TSE elaborou o Plano de Segurança Sanitária para as Eleições Municipais de 2020 (formato PDF). O documento contém uma série de medidas a serem adotadas em todo o Brasil e orientações para eleitores, mesários, candidatos e demais envolvidos no processo eleitoral.

Entre as principais medidas, estão o uso obrigatório de máscaras nos locais de votação, a ampliação do horário de votação (que será das 7h às 17h), a não utilização da identificação biométrica, a disponibilização de álcool em gel para os eleitores higienizarem as mãos antes e depois de votar e o fornecimento de álcool líquido para limpeza de superfícies e objetos nas seções eleitorais e de máscaras descartáveis, protetor facial (face shield) e álcool em gel para os mesários e outros colaboradores.

Esses itens foram doados ao TSE por 26 instituições e empresas privadas e distribuídos aos Tribunais Regionais Eleitorais. Em Minas, o TRE providenciou, ainda, a aquisição de materiais como papel toalha, sacos plásticos para descarte das máscaras usadas e sacos de lixo para as seções eleitorais.

