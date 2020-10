Sete Lagoas: boletim deste sábado atualiza casos positivos de Covid-19 por bairro

O boletim epidemiológico deste sábado, 24 de outubro, atualiza os casos confirmados de Covid-19 por bairro desde o início da pandemia. O relatório também traz informações sobre a evolução da doença nas últimas 24 horas, quando o crescimento de notificações de casos suspeitos variou 0,4%. Agora, são 336 pessoas com sintomas gripais em monitoramento (32% a menos do que no último sábado) e 10.807 que foram testadas e tiveram resultado negativo para Covid.

Mais 26 casos de Covid-19 foram confirmados: 22 mulheres e quatro homens, o que eleva o número total de positivos desde o início da pandemia a 3.119, entre eles, 61 óbitos, oito hospitalizados, 60 pessoas em isolamento domiciliar e 2.990 já recuperadas, o que corresponde a 95,9% dos casos. A cidade segue sem novos óbitos.

A pandemia ainda não acabou. Aproveite o fim de semana com responsabilidade. Combater o coronavírus é dever de todos: ao sair de casa, use máscara. Higienize frequentemente as mãos e mantenha o distanciamento social. Dúvidas: 3773-2576 | Denúncias: 153 | Informações: www.setelagoas.mg.gov.br/coronavirus

Bairros com casos confirmados de Covid-19 em Sete Lagoas:

Progresso: 111

Centro: 103

Jardim Arizona: 101

Boa Vista: 100

JK: 94

Santo Antônio: 90

Carmo I: 86

Nossa Senhora das Graças: 84

Montreal: 79

Interlagos I: 74

São Geraldo: 72

Nova Cidade: 71

Jardim Europa: 60

Cidade de Deus: 58

Verde Vale: 55

Canaan: 54

Santa Luzia: 49

Belo Vale I: 47

São Francisco: 46

Catarina: 43

Barreiro e Mangabeiras: 42

Emília, Luxemburgo, Indústrias, Interlagos II e Jardim Cambuí: 39

Orozimbo Macedo e Vale das Palmeiras: 38

Bernardo Valadares, CDI, Jardim Primavera II, São João e Vapabuçu: 37

Aeroporto e São Vicente: 36

Alvorada, Fátima e Manoa: 34

Braz Filizola, Itapoã I: 31

Jardim Primavera I: 30

Esperança: 28

Iporanga: 27

Canadá, Santa Helena: 25

Santa Elisa: 23

Santa Rita de Cássia, São Dimas, São Pedro: 22

Eldorado, Padre Teodoro I e Universitário: 20

Brasília, Santa Rosa e São Cristóvão: 19

Bela Vista I, Bela Vista II, Planalto: 18

Vila Brasil: 17

Novo Horizonte: 16

Olinto Alvim: 15

Morro do Claro: 14

Mata Grande, Papavento, Industrial: 13

Itapuã II e Residencial da Vinci: 12

Várzea: 11

10 CASOS

Belo Vale II, Cidade Nova, Dante Lanza, Nossa Senhora de Lourdes, Monte Carlo e Santa Marcelina.

9 CASOS

Santa Maria, São Jorge e Titamar.

8 CASOS

Cedro Cachoeira, Santa Felicidade e Wenceslau Braz,

7 CASOS

Bouganville II, Carmo II, Dona Silvia, Fazenda Velha, Jardim dos Pequis e Tamanduá.

6 CASOS

Bom Jardim, Distrito Industrial, Esmeraldas I, Glória e Indústrias II.

5 CASOS

Bouganville I, Flórida, Funcionários,Panorama e Recanto do Cedro.

4 CASOS

Canadá II, Chácara do Paiva, Dona Dora, New York e Portal da Serra.

3 CASOS

Alex Paiva, Anchieta, Esmeraldas II, Lontra, Residencial Campestre, Residencial Por do Sol e Zona Rural.

2 CASOS

Bandeirante, Brejinho, Estiva, Honorina Pontes, Henrique Nery, Lagoa Grande, Ouro Branco, Residencial Ermitage e Santa Cruz.

1 CASO

Areias, Catavento, Centenário, Embrapa, Esplanada do Moinho, Flora Bela, Goiabeiras, Iraque, Padre Teodoro, Residencial Blue Garden, Recanto São José, Riacho do Campo, Silva Xavier e Quinta da Varginha.