10ª rodada do Módulo II acontece neste fim de semana; confira todas as partidas

Quatro jogos do Módulo II do Campeonato Mineiro serão disputados neste sábado, outros dois confrontos fecham a rodada no domingo

A 10ª rodada do Módulo II do Campeonato Mineiro promete muita emoção. Faltando apenas duas rodadas para o fim da primeira fase, apenas a primeira colocação da tabela está definida. Pelo menos quatro equipes batalham para fugir da zona de rebaixamento à terceira divisão do estadual, os outros sete times ainda sonham com a classificação para o quadrangular final.

Dois jogos marcam a abertura da 10ª rodada, são eles: Athletic Club x Democrata de Governador Valadares, às 15h, no estádio Joaquim Portugal, em São João Del Rei; e Guarani x Nacional de Muriaé, também às 15h, na estádio “Farião”, em Divinópolis.

Confira todos os jogos desta rodada:

Jogos de sábado:

Athletic Club x Democrata-GV

O Athletic Club recebe o Democrata de Governador Valadares neste sábado (24), às 15h, no estádio Joaquim Portugal, em São João Del Rei. A equipe mandante da partida pretende se manter entre os classificados para a próxima fase da competição, assim como o adversário.

O Athletic ocupa a segunda posição na tabela com 17 pontos, dois a mais que o adversário deste sábado. O Democrata-GV está em terceiro, com 15 pontos.

Guarani x Nacional

O Guarani recebe o Nacional de Muriaé neste sábado (24), às 15h, no estádio “Farião”, em Divinópolis. A equipe mandante da partida pretende se aproximar da zona de classificação para a próxima fase da competição, assim como o adversário, que pode conseguir esse feito nesta rodada.

O Guarani ocupa a oitava posição na tabela com 10 pontos, dois a menos que o adversário deste sábado. Já o Nacional está em sexto, com 12 pontos

CAP Uberlândia x Tupi

O CAP Uberlândia recebe o Tupi neste sábado (24), às 16h, no estádio Parque do Sabiá, em Uberlândia. A equipe mandante da partida pretende se aproximar da zona de classificação para a próxima fase da competição e se distanciar do rebaixamento, assim como o adversário.

O CAP Uberlândia ocupa a sétima posição na tabela com 10 pontos, um a mais que o adversário deste sábado. Já o Tupi está em nono, com nove pontos.

Serranense x Ipatinga

O Serranense recebe o Ipatinga neste sábado (24), às 19h, na Arena do Calçado, em Nova Serrana. Quem vencer o confronto pode conseguir um respiro na briga contra o rebaixamento à terceira divisão do torneio estadual.

O Serranense ocupa a 10ª posição na tabela com nove pontos, um a mais que o adversário deste sábado. Já o Ipatinga está em 11º, com nove pontos, e é o primeiro time da zona do rebaixamento.

Jogos do domingo:

Mamoré x Democrata-SL

O Mamoré recebe o Democrata de Sete Lagoas neste domingo (25), às 10h, no estádio Bernardo Rubinger de Queiroz, em Patos de Minas. A equipe mandante da partida pretende sair da lanterna da competição e escapar da zona de rebaixamento, situação oposta a do adversário, que está próximo do grupo de classificação para a próxima fase.

O Mamoré ocupa a 12ª posição na tabela com apenas oito pontos, um a menos que o Serranense – primeiro time fora da zona de rebaixamento. Já o Democrata-SL está em quinto, com 13 pontos.

Pouso Alegre x Betim Futebol

Fechando a 10ª rodada, o Pouso Alegre recebe o Betim Futebol neste domingo (25), às 15h30, no estádio “Manduzão”, em Pouso Alegre. A equipe mandante da partida já está classificada para a próxima fase da competição, já o adversário precisa da vitória para se manter no grupo de classificação.