Em boa fase, América desafia sequência invicta do Confiança pela Série B

Times se enfrentam neste sábado, às 21h, no Independência, pela 18ª rodada

Em alta na Série B do Campeonato Brasileiro, o América tem um duelo equilibrado com o Confiança neste sábado, às 21h, no Independência, pela 18ª rodada. Em ascensão na competição, os adversários vêm de seis jogos de invencibilidade, enquanto o Coelho busca o oitavo jogo sem derrota.

O time americano ainda almeja a quinta vitória consecutiva na Série B. A última delas foi sobre o Brasil de Pelotas (3 a 1), pela 17ª rodada. O resultado positivo rendeu a terceira colocação na tabela, com 32 pontos somados. Já o Confiança é o sexto, com 25.

Capitão do América, o volante Juninho prevê um jogo complicado contra uma equipe que tenta entrar no G4. Para ele, é preciso ter atenção para sair com os três pontos.

“A gente tem que enfrentá-los da mesma forma que vem enfrentado os outros adversários. A gente está com o pensamento que cada jogo é uma final, sabemos da dificuldade de todos os jogos, mas esse jogo, a princípio, tende a ser muito perigoso para a gente. Um jogo complicado. Temos que ter atenção, cabeça focada em fazer o dever de casa, mas com todo respeito ao Confiança”.

Prováveis mudanças?

O América tem duas semanas intensas até a virada de turno na Série B. Quatro dias depois do compromisso diante do Confiança, a equipe encara o Corinthians, pelo jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil. Por conta disso, o técnico Lisca poderá optar por fazer alterações pontuais no time em função do desgaste físico.

Há de se ressaltar que o Coelho ainda conta com três baixas confirmadas. O zagueiro Eduardo Bauermann se recupera de uma cirurgia no joelho esquerdo, enquanto o atacante Rodolfo e o meia Alê estão em transição física.

Confiança

O técnico Daniel Paulista, do Confiança, terá que fazer alterações na formação inicial da equipe diante do América. O lateral-esquerdo Silva foi expulso na vitória sobre o Sampaio Corrêa (3 a 1), pela 17ª rodada, e cumprirá suspensão neste sábado. O zagueiro Léo Griggio poderá ser improvisado na vaga.

Já o lateral-direito Caíque Sá é dúvida para o jogo deste sábado. No compromisso contra o time maranhense, o jogador deixou o campo com falta de ar e foi levado ao hospital para observar uma possível fratura. Caso ele não tenha condições de jogo, o treinador poderá utilizar Thiago Ennes.

AMÉRICA X CONFIANÇA

América

Matheus Cavichioli; Daniel Borges (Diego Ferreira), Messias, Anderson, Sávio (João Paulo); Geovane, Zé Ricardo, Juninho; Ademir (Felipe Augusto), Léo Passos, Felipe Azevedo. Técnico: Lisca.

Confiança

Rafael Santos; Léo Griggio, Matheus Mancini, Vinícius Simon, Caíque Sá (Thiago Ennes); Guilherme, Madison, Rafael; Ítalo, Renan e Reis. Técnico: Daniel Paulista.

Motivo: 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

Data e horário: sábado, 24 de outubro de 2020, às 21h

Local: Independência, em Belo Horizonte-MG

Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)

Assistentes: Cristhian Passos Sorence e Tiago Gomes da Silva (GO)