Atlético recebe Sport para findar sequência irregular e colar na liderança do Brasileiro

Times se enfrentam a partir das 21h deste sábado, no Mineirão

Em meio a uma sequência irregular de resultados, o Atlético tenta voltar a vencer para encurtar a distância para os líderes do Campeonato Brasileiro. Para isso, terá pela frente o Sport, pela 18ª rodada. A bola rola às 21h da noite deste sábado, no Mineirão.

Após ocupar a ponta por seis rodadas consecutivas, o time alvinegro perdeu por 3 a 1 para o Bahia, na última segunda-feira, e caiu para a terceira posição, com 31 pontos. São três a menos que o líder Internacional e o segundo colocado Flamengo, que têm uma partida a mais.

Vencer o Sport faria com que o Atlético ‘dormisse’ na liderança do Brasileiro, já que igualaria os adversários em pontos, mas somaria um triunfo a mais. No entanto, não há possibilidade de o time alvinegro terminar a rodada na liderança.

Isso porque pelo menos um dos concorrentes pontuará no domingo. Inter e Flamengo se enfrentam a partir das 18h15, no Beira-Rio.

Momento irregular

Entre as rodadas 14 e 17, o time do técnico Jorge Sampaoli somou apenas quatro dos 12 pontos disputados: venceu o Goiás, empatou com o Fluminense e perdeu para Fortaleza e Bahia.

Neste sábado, tentará a recuperação contra uma equipe que vive fase ainda pior. Nesse mesmo período, o Sport não pontuou. Foram derrotas para Flamengo, Botafogo, Internacional e Bragantino.

Retorno e expectativa para estreia

Como sempre, não é fácil prever a escalação que Sampaoli escolherá para o jogo deste fim de semana. Porém, existe uma tendência de manter a base da equipe que foi titular no estádio do Pituaçu.

Após cumprir suspensão contra o Bahia, o volante Allan está à disposição para enfrentar o Sport e disputa posição com Jair. Outra possível novidade no meio-campo – mas provavelmente não entre os titulares – é Matías Zaracho.

Contratado na última semana, o argentino de 22 anos foi regularizado e se disse pronto fisicamente para estrear. A expectativa é que ele seja pelo menos opção no banco de reservas.

Preocupações

Ao longo da semana, o Atlético treinou com foco em corrigir dois problemas que têm sido recorrentes nessa sequência irregular de resultados: o número alto de grandes chances desperdiçadas e a vulnerabilidade defensiva nos contra-ataques rivais.

“Sabemos que a maioria dos rivais estão esperando em seu campo, frente ao seu gol, querendo sair em contra-ataque. É algo que devemos melhorar, tentar jogar mais próximos uns dos outros, marcando, estando mais próximos do rival para assim evitar as transições. Se aproveitarmos as oportunidades de gol que tivermos e se estivermos bem na defesa, achamos que tudo pode ir muito melhor”, frisou o zagueiro Junior Alonso.

O adversário

A série de quatro derrotas consecutivas fez o Sport parar nos 20 pontos ganhos, na 12ª colocação da Série A. Nessa sequência, o time sofreu 12 gols (média de três por partida). Por isso, o sistema defensivo virou prioridade na preparação do técnico Jair Ventura, especialmente pelo fato de o adversário ter o melhor ataque da competição.

Para o duelo deste sábado, porém, o Sport não terá um dos pilares do sistema defensivo: Iago Maidana, suspenso. De qualquer maneira, o zagueiro já não poderia jogar por conta de uma cláusula no contrato que define o seu empréstimo do Atlético ao Sport. É o mesmo caso do meia Bruninho.

Mas um outro ex-atleticano deverá atuar no Mineirão. O lateral-direito Patric, que teve contrato com o Atlético entre janeiro de 2011 e abril deste ano, é titular da equipe pernambucana e se propôs a dar dicas sobre o antigo clube.

“Sabemos que vai ser um jogo extremamente difícil, de muita intensidade, o adversário vai querer propor o jogo. O treinador deles tem essa característica, de ir para cima, de sufocar, pressionando o adversário. Conheço um pouco, tive a oportunidade de estar com ele, lógico que não muito tempo, mas consegui visualizar algumas coisas”, disse.

ATLÉTICO X SPORT

Atlético

Everson; Guga, Réver, Junior Alonso e Guilherme Arana; Jair (Allan), Alan Franco e Nathan; Savarino, Keno e Eduardo Sasha. Técnico: Jorge Sampaoli

Sport

Luan Polli; Patric, Adryelson, Chico e Luciano Juba (Júnior Tavares); Ronaldo Henrique, Ricardinho, Lucas Mugni e Thiago Neves; Marquinhos e Leandro Barcia. Técnico: Jair Ventura

Motivo: 18ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Mineirão, em Belo Horizonte

Data e horário: sábado 24 de outubro de 2020, às 21h (de Brasília)

Árbitro: Paulo Roberto Alves Júnior (PR)

Assistentes: Rafael Trombeta (PR) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)

VAR: Héber Roberto Lopes (SC)